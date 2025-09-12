TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀이 오는 11월 14일, 볼리비아를 홈으로 초청해 친선 경기를 치른다. 대한축구협회는 12일, 대표팀의 11월 국내 친선경기 첫 상대가 볼리비아로 확정됐다고 공식 발표했다. 이번 경기는 하나은행이 초청하는 국가대표팀 친선경기로, 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간에 열린다.

볼리비아는 FIFA 랭킹 78위임에도 불구하고, 최근 2026 북중미 월드컵 남미 예선 최종전에서 FIFA 랭킹 5위의 브라질을 1-0으로 꺾는 이변을 연출했다. 이 승리로 볼리비아는 남미 예선 최종 7위를 기록하며 대륙 간 플레이오프에 진출, 월드컵 본선행을 위한 도전을 이어가고 있다.

한국과 볼리비아의 역대 전적은 한국이 2승 1무로 우위를 점하고 있다. 두 팀의 첫 만남은 1994 미국 월드컵 조별리그에서 이뤄졌으며, 당시 홍명보 감독이 선수로 출전해 0-0 무승부를 기록했다. 가장 최근 경기는 2019년 3월 울산에서 열린 친선경기로, 이청용의 결승골로 한국이 1-0 승리를 거뒀다.

이번 볼리비아전의 정확한 시간과 장소는 추후 확정될 예정이다. 월드컵 예선에서 돌풍을 일으킨 볼리비아와의 맞대결이 축구 팬들의 기대를 모으고 있다.