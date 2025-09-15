TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 2025-2026시즌 여자 프로농구가 오는 11월 16일, 부산 BNK와 인천 신한은행의 뜨거운 맞대결로 막을 올린다. 한국여자농구연맹(WKBL)은 15일, 새 시즌 경기 일정을 공식 발표했다. 개막전은 부산 사직체육관에서 오후 2시에 열리며, 이번 시즌의 가장 큰 관심사는 WKBL 출범 이후 최초로 여성 감독들 간의 공식 대결이 펼쳐진다는 점이다. 박정은 BNK 감독과 최윤아 신한은행 감독이 각각 팀을 이끌며 새로운 역사를 쓴다.

팬들의 경기 접근성을 높이기 위해 WKBL은 토요일 경기 수를 기존 1경기에서 2경기로 확대했다. 토요일에는 오후 2시와 4시에 경기가 열리고, 일요일에는 오후 4시에 한 경기가 진행된다. 단, BNK의 주말 및 공휴일 홈 경기는 중계방송 사정으로 오후 2시에 시작된다. 휴식일은 화요일과 목요일로 정해졌다.

정규리그는 2026년 4월 3일까지 이어지며, 내년 2월 28일부터 3월 22일까지는 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵 최종 예선 일정으로 인해 리그가 일시 중단된다. 포스트시즌은 2026년 4월 8일부터 30일까지 열릴 예정이고, 올스타전은 2026년 1월 4일로 계획됐다. 새 시즌, 변화된 일정과 함께 여자 프로농구의 새로운 역사가 시작된다.