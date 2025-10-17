TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 토론토 블루제이스가 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 포스트시즌 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)에서 극적인 반전을 만들어냈다. 2연패로 벼랑 끝에 몰렸던 토론토는 시애틀 매리너스와의 4차전에서 8-2로 승리하며 시리즈 전적을 2승 2패로 되돌렸다.

17일(한국시간) 미국 시애틀 T모바일파크에서 열린 경기에서 토론토는 11안타와 2개의 홈런을 터뜨리며 막강한 타격력을 과시했다. 전날 5개의 홈런을 몰아쳤던 토론토는 이날도 홈런포를 앞세워 상승세를 이어갔다.

경기 초반에는 선발 투수 맥스 셔저가 조시 네일러에게 솔로 홈런을 허용해 선취점을 내줬지만, 3회초 안드레스 히메네스가 투런 홈런을 터뜨리며 역전에 성공했다. 이어 네이선 룩스와 블라디미르 게레로 주니어의 연속 안타, 알레한드로 커크의 볼넷으로 만든 만루 찬스에서 돌턴 바쇼가 밀어내기 볼넷을 얻어 3-1로 달아났다.

토론토는 4회에도 조지 스프링어의 적시 2루타와 상대 폭투로 두 점을 추가해 점수 차를 벌렸다. 6회말 셔저가 한 점을 내주며 5-2로 쫓겼으나, 7회초 게레로 주니어가 중월 솔로 홈런을 터뜨렸고, 8회초에는 안타와 볼넷을 묶어 2점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았다.

이날 선발 셔저는 5⅔이닝 동안 3피안타 4볼넷 5탈삼진 2실점으로 호투하며 승리투수가 됐다. 게레로 주니어는 2경기 연속 홈런을 기록했고, 히메네스 역시 이틀 연속 홈런포를 쏘아 올리며 팀 승리에 큰 힘을 보탰다.

ALCS 5차전은 18일 같은 장소에서 이어진다. 시리즈의 향방에 야구팬들의 관심이 쏠리고 있다.