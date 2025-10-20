TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국여자농구연맹(WKBL)이 오는 11월 10일 오후 2시, 서울 강서구 메이필드 호텔 메이필드 볼룸에서 2025-2026시즌 여자프로농구 개막 미디어데이를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 미디어데이에는 WKBL 소속 6개 구단의 감독과 대표 선수 2명씩, 총 18명이 참석해 새 시즌의 각오와 포부를 밝힐 예정이다. 특히, 인천 신한은행의 새 사령탑 최윤아 감독은 2015-2016시즌 이후 10년 만에 미디어데이에 감독 자격으로 나서며, 부천 하나은행의 이상범 감독 역시 팬들과의 첫 만남을 갖는다.

지난 시즌 챔피언결정전 최우수선수(MVP) 부산 BNK 안혜지와 정규리그 MVP 아산 우리은행 김단비가 미디어데이에서 입담 대결을 펼칠 예정이어서 기대를 모은다. 또한, 2023-2024시즌 이후 2년 만에 국내 무대로 복귀한 청주 KB의 박지수도 새 시즌을 앞둔 각오를 밝힌다.

이번 미디어데이는 팬들과 함께하는 행사로 진행된다. 20일 오후 2시부터 WKBL 공식 홈페이지를 통해 팬 입장권 신청이 가능하며, 3일간 접수 후 추첨을 통해 최종 당첨자가 선정된다.

2025-2026시즌 여자프로농구는 11월 16일 오후 2시, BNK와 신한은행의 맞대결로 힘차게 개막한다.