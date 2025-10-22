TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 국민체육진흥공단이 문화체육관광부와 함께 22일 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 '2025 하반기 스포츠산업 채용박람회'를 성공적으로 개최했다.

이번 박람회에는 체육공단, 대한체육회, 대한장애인체육회, 그리고 우수 스포츠 기업 등 60여 개의 스포츠 분야 공공기관과 기업이 참여해 구직자들에게 다양한 기회를 제공했다.

박람회 현장에는 기업관, 스포츠코리아랩(SKL)관, 공공협단체관, 현직자 직무 멘토링관, 진로·취업 컨설팅관, 특강관, 이벤트관 등 분야별 구역이 마련되어, 맞춤형 취업 지원 프로그램이 운영됐다. 특히, 공공기관 인사 담당자와 스포츠 행정·미디어·마케팅 분야의 현직자들이 직접 참여해 채용 절차와 지원 자격, 취업 전략, 직무 경험 등 실질적인 정보를 제공했다.

또한, 인공지능(AI) 역량 진단 검사, 모의 면접, 직업 카드 체험 등 다양한 프로그램을 통해 구직자들의 취업 역량을 강화하는 데 큰 도움이 됐다는 평가를 받았다.