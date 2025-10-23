TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 포스트시즌이 미국 현지보다 캐나다와 일본에서 더욱 큰 관심을 끌고 있다.

AP통신에 따르면, 올해 양 리그 챔피언십시리즈까지 미국 내 경기당 평균 시청자 수는 448만 명으로 지난해보다 13% 증가해 2017년 이후 최고치를 기록했다. 특히 토론토 블루제이스와 시애틀 매리너스가 맞붙은 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 7차전은 평균 499만 명이 시청했으며, 토론토가 4-3으로 승리한 마지막 7차전은 평균 시청자 903만 명, 9회에는 1,235만 명으로 정점을 찍었다.

하지만 진짜 열기는 미국 밖에서 더욱 뜨거웠다. 캐나다에서는 토론토가 승리한 ALCS 7차전을 무려 600만 명이 시청했다. 캐나다 인구가 약 4,100만 명으로 미국의 12% 수준임을 고려하면, 이는 엄청난 수치다. 토론토가 월드시리즈에 진출한 것은 32년 만의 일로, 캐나다 전역이 축제 분위기에 휩싸였다.

일본에서도 메이저리그 열기가 뜨겁다. LA 다저스 소속 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 사사키 로키 등 일본인 선수들의 활약 덕분에 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 일본 시청자 수는 평균 734만 명으로 지난해보다 26% 증가했다. 특히 오타니가 맹활약한 NLCS 4차전은 무려 1,026만 명의 일본인이 TV로 경기를 지켜봤다.

이처럼 올해 MLB 포스트시즌은 미국을 넘어 캐나다와 일본에서 더 큰 열기와 관심을 불러일으키고 있다.