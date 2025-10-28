TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 프로야구 두산 베어스가 2026 KBO 신인 드래프트에서 지명한 신인 선수 11명과 모두 계약을 마쳤다. 이번 드래프트에서 1라운드 7순위로 뽑힌 마산용마고 외야수 김주오는 2억5천만원의 계약금을 받고 두산 유니폼을 입게 됐다.

두산 구단은 김주오에 대해 “고교 무대에서 가장 빠른 타구 속도를 자랑하는 강타자이자, 선구안과 콘택트 능력까지 두루 갖춘 선수”라고 소개했다. 김주오는 “생각하지 못한 대우를 받아 기쁘다. 두산 베어스의 일원으로서 책임감을 갖고, 야구장 안팎에서 프로다운 모습을 보여드리겠다”고 각오를 밝혔다.

2라운드에서는 마산고 투수 최주형이 1억2천만원에, 3라운드 한양대 투수 서준오도 1억2천만원에 계약했다. 최주형은 최고 시속 147㎞의 직구와 다양한 변화구를 구사하는 왼손 투수이며, 서준오는 150㎞의 빠른 직구와 슬라이더, 커브, 체인지업을 장착한 투수로 기대를 모은다.

이 밖에도 미국 마이너리그 출신 내야수 신우열(4라운드, 8천만원), 경기항공고 투수 이주호(5라운드, 7천만원), 동의과학대 외야수 엄지민(6라운드, 6천만원), 상동고 투수 임종훈(7라운드, 5천만원) 등 신인 선수들이 두산과의 계약을 완료했다. 두산은 이번 신인 영입으로 미래 전력 강화에 박차를 가할 전망이다.