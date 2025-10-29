TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 2025년 10월 26일, 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 1차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기는 뜨거운 응원 열기만큼이나 입장권 가격도 고공행진을 보였다. 온라인 암표 시장에서는 한국시리즈 입장권이 터무니없이 높은 가격에 거래되고 있다는 지적이 국회에서 제기됐다.

국회 문화체육관광위원회 국민의힘 정연욱 의원(부산 수영구)은 29일 "한국시리즈 입장권이 온라인에서 최고 999만원에 거래된 것으로 확인됐다"고 밝혔다. 그는 "국회 국정감사에서 이미 이 문제가 지적됐지만, 정부가 뚜렷한 대책을 내놓지 못한 채 암표 시장이 확산하고 있다"고 비판했다.

정 의원실에 따르면, 26일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 1차전 입장권은 암표 사이트 '티켓베이'에서 100만원을 넘는 가격에 거래됐고, 일반석조차 49만~55만원에 팔렸다. 특히 11월 2일로 예정된 6차전 입장권은 무려 999만원에 거래된 사례도 있었다.

정연욱 의원은 "이것은 단순한 인기 경기의 프리미엄이 아니라 명백한 불법 재판매"라며, 문화체육관광부가 직접 암표 근절을 위한 지침과 재판매 방지 시스템을 마련해야 한다고 강조했다. 그는 "지금 필요한 것은 법이 아니라 의지"라며, 인기 경기 입장권의 선점·전매 구조를 방치한 제도적 허점이 불법 거래로 이어졌다고 지적했다. 이에 따라 입장권 불법 거래를 막기 위한 실질적인 제도 개선이 시급하다는 목소리가 커지고 있다.