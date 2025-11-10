

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 축구대표팀이 잇따른 부상으로 핵심 미드필더들을 잃으며 전력 재편에 나섰다.

대한축구협회는 10일 “이동경(울산)과 백승호(버밍엄시티)를 이번 대표팀 소집에서 제외하고, 대체 선수로 배준호(스토크시티)와 서민우(강원)를 발탁했다”고 밝혔다.

대표팀은 오는 14일 대전에서 볼리비아, 18일 서울에서 가나와의 친선경기를 앞두고 이날 충남 천안의 대한민국축구종합센터에서 소집 훈련을 시작했다. 하지만 최근 연이어 부상자가 발생하면서 홍명보 감독의 고민이 깊어졌다.

백승호는 지난 8일 미들즈브러와의 잉글랜드 챔피언십 경기 중 왼쪽 어깨를 다쳐 교체됐다. 이어 다음 날 이동경이 K리그1 수원FC전에서 오른쪽 갈비뼈를 다치며 병원으로 옮겨졌고, 회복에 최소 4주가 필요하다는 진단을 받았다.

이에 따라 대표팀 중원은 황인범(페예노르트)에 이어 이동경과 백승호까지 빠지며 핵심 세 명이 모두 이탈한 셈이 됐다. 홍 감독으로서는 새로운 조합을 실험해야 하는 상황이다.

대체로 발탁된 배준호는 잉글랜드 스토크시티에서 주전으로 활약하며 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 그는 지난 9월 미국·멕시코와의 친선전에 출전한 뒤 두 달 만에 대표팀에 복귀한다. 지금까지 A매치 10경기에서 2골을 기록했다.

강원의 서민우 역시 9월 이후 약 두 달 만에 다시 부름을 받았다. 서민우는 지난 7월 열린 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십에서 A매치에 데뷔했으며, 황인범의 부상 공백을 메우기 위해 9월 소집 명단에도 이름을 올렸지만 당시에는 출전하지 못했다.

홍명보 감독은 이번 교체 발탁으로 중원 구성의 새 실험에 나설 전망이다. 협회 관계자는 “선수들의 부상 공백이 크지만, 새로운 선수들에게는 대표팀 전력에 새 활력을 불어넣을 기회가 될 것”이라고 전했다.

대표팀은 볼리비아전에서 개편된 미드필더 라인을 시험한 뒤, 가나전에서 본격적인 본선 대비 전술을 점검할 계획이다.