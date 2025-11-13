

크리스티아누 호날두가 아일랜드 원정 경기를 앞두고 팬들의 야유에 유쾌한 반응을 내놨다.

호날두는 경기 전 기자회견에서 “더블린에서 다시 경기하게 돼 기쁘다”며 “물론 쉽지 않은 경기가 될 것이지만 너무 심한 야유는 하지 않길 바란다”고 말했다. 이어 “저에게 야유가 쏟아질 것이라는 걸 안다. 하지만 내일은 ‘착한 아이’가 되도록 노력하겠다”고 웃어 보였다.



포르투갈은 F조에서 3승 1무(승점 10)로 선두를 유지하고 있다. 14일 더블린 아비바 스타디움에서 열리는 아일랜드전에서 승리하면 오는 16일 아르메니아와의 최종전 결과와 상관없이 본선행이 확정된다. 아일랜드는 1승 1무 2패(승점 4)로 3위다.

호날두는 이번 월드컵을 자신의 마지막 무대로 선언한 만큼 아일랜드전 승리가 중요한 의미를 가진다. 지난 11일 홈에서 열린 조별리그 3차전에서는 후벵 네베스의 극적인 결승골로 1-0 승리를 거뒀지만, 호날두는 후반 페널티킥을 실축해 아쉬움을 남겼다. 이후 네베스의 골 세리머니 과정에서 아일랜드 수비수 제이크 오브라이언 앞에서 기뻐해 현지 팬들의 반발을 사기도 했다.

그는 “경기는 어려울 것이지만 내 역할은 분명하다. 골을 넣고 팀이 이기도록 돕겠다”며 결전 의지를 드러냈다.

포르투갈이 이날 승리를 거둘 경우, 호날두는 자신의 마지막 월드컵 무대 확정을 더블린에서 완성하게 된다.