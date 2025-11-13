TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 유럽축구연맹(UEFA)이 2028년 유럽축구선수권대회(유로 2028) 전체 일정을 12일(현지시간) 확정했다. 결승전 개최지는 런던 웸블리 스타디움으로 결정됐고, 개막전은 웨일스 카디프에서 열린다.

유로 2028은 2028년 6월 9일부터 7월 9일까지 영국과 아일랜드 4개국에서 치러진다. 애초 북아일랜드도 공동 개최국으로 포함됐지만 핵심 경기장 신축이 무산되면서 잉글랜드·웨일스·스코틀랜드·아일랜드 등 8개 도시 9개 경기장이 최종 개최지로 선정됐다.

잉글랜드에서는 웸블리 스타디움과 토트넘 홋스퍼 스타디움이 포함됐고, 맨체스터의 에티하드 스타디움, 리버풀의 에버턴 스타디움, 뉴캐슬의 세인트 제임스 파크, 버밍엄의 빌라 파크에서도 경기가 열린다. 스코틀랜드 글래스고의 햄던 파크, 웨일스 카디프 국립경기장, 아일랜드 더블린 아레나도 경기장 명단에 올랐다.

결승전은 7월 9일 웸블리 스타디움에서 치러진다. 웸블리는 준결승 2경기와 8강전도 소화하며 이번 대회의 중심 무대가 된다. 웸블리는 유로 2020 결승전 장소이기도 했으며, 당시 이탈리아가 승부차기 끝에 잉글랜드를 꺾고 우승을 차지했다.

6월 9일 카디프에서 개막전이 열리며, 예선은 2027년 진행된다. 조 추첨식은 2026년 12월 북아일랜드 벨파스트에서 열린다.

공동 개최국이 4개국에 달하는 만큼 개최국도 예선을 거쳐야 한다. 본선 직행은 성적 상위 2개국만 자동 적용되며, 나머지 팀은 일반 예선 규정이 적용된다.