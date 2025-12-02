

TSN KOREA 김민제 기자 | 축구 기록 전문 매체 '옵타'가 2026 북중미 월드컵 조 추첨을 앞두고 내놓은 초기 예측에서 한국 축구대표팀의 우승 확률을 0.3%로 제시했다.

옵타는 2일(한국시간) 자사 홈페이지를 통해 슈퍼컴퓨터로 산출한 예측 결과를 공개했다. 가장 높은 우승 확률을 기록한 국가는 스페인으로 17%였다.

현재 본선에 확정된 국가는 42개국이며, 남은 6개 국가는 UEFA 플레이오프 4장과 대륙 간 플레이오프 2장을 통해 결정된다.

예측에 따르면 스페인은 유로 2024에서 7경기 중 6경기를 90분 내 승리로 마무리했고, 최근 A매치에서도 31경기 연속 무패를 기록하는 등 강력한 전력을 보유한 것으로 평가됐다.

스페인의 뒤를 이어 프랑스(14.1%), 잉글랜드(11.8%), 아르헨티나(8.7%), 독일(7.1%), 포르투갈(6.6%), 브라질(5.6%) 등이 상위권을 형성했다.

노르웨이는 엘링 홀란을 앞세워 2.3%로 9위를 기록했고, 콜롬비아는 2.0%로 10위에 올랐다. 아시아에서는 일본이 0.9%로 가장 높은 17위를 차지했다.

11회 연속 본선 진출에 성공한 한국은 이집트, 알제리와 함께 공동 26위인 0.3%로 나타났다.

옵타는 “아르헨티나는 대회 2연패에 도전하고, 프랑스와 스페인이 가장 강력한 경쟁자가 될 것”이라며 “잉글랜드, 브라질, 포르투갈도 우승권 경쟁에서 배제할 수 없다”고 분석했다.