TSN KOREA 김민제 기자 | 2025 정규시즌 33승을 합작하며 한화를 한국시리즈 무대로 이끌었던 코디 폰세와 라이언 와이스가 동시에 메이저리그 진출을 눈앞에 두고 있다.

ESPN은 3일 폰세가 토론토 블루제이스와 3년 3천만달러(약 440억원)에 합의했다고 보도했으며, 토론토 구단은 폰세 영입이 임박했음을 밝혔다.

폰세는 올 시즌 29경기 17승 1패, 평균자책점 1.89, 단일 시즌 252탈삼진 등 KBO리그를 지배했다. 개막 후 17연승, 단일 경기 18탈삼진 등 신기록을 잇달아 세우며 외국인 투수 최초의 투수 4관왕과 MVP까지 거머쥐었다. 시즌 종료 후 한국시리즈 5차전이 끝나자 대전 마운드 흙을 챙기며 사실상 작별을 준비해 왔다.

폰세는 특히 오랜 기간 존경해 온 류현진의 발자취가 남아 있는 토론토와 인연이 깊다. 올스타전에서는 토론토 유니폼을 입고 등장해서 화제가 됐다.

미국 캘리포니아주 출신인 폰세는 학창 시절 류현진이 로스앤젤레스 다저스 소속으로 활약하는 장면을 지켜보며 야구선수의 꿈을 키웠다.

와이스 역시 MLB 진출이 초읽기에 들어갔다.

MLB닷컴은 휴스턴 애스트로스가 와이스와 계약에 사실상 합의하고 메디컬 체크를 진행 중이라고 전했다. 구단 발표는 아직 없지만 관계자 발로 전해진 내용이다.

와이스는 올해 30경기에서 16승 5패, 평균자책점 2.87을 기록했고 한국시리즈 4차전에서는 7⅔이닝 1실점으로 강렬한 투구를 선보였다. KBO 통산 성적은 21승 10패, 평균자책점 3.16이다.

33승 듀오의 MLB행이 가시화되면서 한화는 내년 시즌 외국인 재편이라는 큰 과제를 안게 됐다.

구단은 이미 윌켈 에르난데스를 영입했고, 외국인 타자는 2024시즌 요나탄 페라자를 재계약해 두 명을 확정했다. 남은 한 자리를 어떤 유형의 투수로 채울지가 2026 시즌 전력 구성의 핵심으로 떠올랐다.