축구

베트남 축구 3관왕 이끈 김상식 “매직은 없다…도전은 계속된다”

SEA 게임까지 석권하며 동남아 메이저 3관왕
“결과보다 과정, 선택의 연속이었다”
베트남 축구, 아시아 무대 도전 선언


TSN KOREA 장우혁 기자 | 베트남 축구 대표팀을 동남아시아 메이저 대회 3관왕으로 이끈 김상식 감독이 성과에 안주하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

 

김 감독은 “이번 우승은 끝이 아니라 시작”이라며 지속적인 도전을 강조했다.

 

김 감독은 20일 매니지먼트사 디제이매니지먼트를 통해 “3관왕이라는 결과보다 여기까지 오기까지의 과정이 먼저 떠오른다”며 “쉽지 않은 순간마다 어떤 선택을 해야 할지 끊임없이 고민했고, 그 고민을 코치들과 선수들이 끝까지 함께해줬다”고 소감을 밝혔다.

 

김상식 감독이 이끄는 베트남 축구 대표팀은 18일 태국 방콕에서 열린 2025 동남아시안(SEA) 게임 남자 축구 결승에서 연장 접전 끝에 태국을 3-2로 꺾고 정상에 올랐다.

 

지난해 5월 베트남 지휘봉을 잡은 김 감독은 올해 1월 열린 2024 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵), 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십, 그리고 이번 SEA 게임까지 동남아 3대 메이저 대회를 연이어 제패했다.

 

이는 베트남 축구의 상징적 지도자로 평가받는 박항서 전 감독도 이루지 못했던 기록이다.

 

 

김 감독은 “미쓰비시컵에서는 결과의 압박을 이겨내야 했고, AFF U-23 챔피언십에서는 미래를 준비해야 했다. SEA 게임은 단 한 경기, 하나의 선택이 모든 것을 바꾸는 무대였다”며 “각 대회가 요구하는 것은 달랐지만, 선수들을 믿고 기다린다는 원칙만은 바꾸지 않았다”고 설명했다.

 

특히 태국과의 결승전에서 0-2로 뒤지다 대역전승을 거둔 장면에 대해 김 감독은 “벤치에서 가장 중요했던 것은 흔들리지 않는 것이었다”며 “전술은 준비돼 있었지만, 그걸 끝까지 실행해낸 건 선수들이었다”고 공을 돌렸다.

 

연이은 우승으로 ‘매직’이라는 수식어가 따라붙는 것에 대해서는 단호한 입장을 보였다.

 

김 감독은 “‘마법’은 없다. 축구는 결국 사람이 하는 것”이라며 “이번 우승도 감독의 무엇이 아니라, 선수들이 흘린 시간과 노력의 결과”라고 강조했다.

 

이어 “한 나라의 축구 역사에 의미 있는 기록을 남길 수 있다는 건 큰 영광이지만, 이 성과에 머물러선 안 된다”며 “선수들과 함께 더 높은 기준을 만들어가야 할 책임이 생겼다”고 말했다.

 

김상식 감독은 “이번 우승이 끝이 아니라 시작이 되길 바란다”며 “베트남 축구가 아시아 무대에서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 선수단과 함께 계속 도전하겠다”고 포부를 밝혔다.

장우혁 기자의 전체기사 보기

Copyright TSN KOREA. All rights reserved.

