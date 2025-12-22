TSN KOREA 장우혁 기자 | 마라톤 인기가 급증하면서 참가 신청자가 한꺼번에 몰려 경주벚꽃마라톤대회 접수 일정이 연기됐다.

경주시와 경주벚꽃마라톤사무국은 제33회 경주벚꽃마라톤대회 참가 신청을 이달 말로 연기한다고 22일 밝혔다.

주최 측은 29일 오전 10시 하프코스 4천명, 30일 오전 10시 10㎞ 코스 7천명, 31일 오전 10시 5㎞ 코스 4천명을 공식 웹사이트를 통해 선착순으로 모집할 예정이다.

당초 접수는 18일 오전 10시 시작될 예정이었으나, 예상치를 크게 웃도는 접속자가 동시에 몰리며 접수 사이트가 마비됐다.

사무국은 공지를 통해 “최고 사양으로 사전 준비를 마쳤지만 지난해보다 3배가 넘는 접속자가 동시에 유입되면서 접수가 원활하지 못했다”며 “불편과 혼란을 드린 점에 대해 사과드린다”고 밝혔다.

제33회 경주벚꽃마라톤대회는 내년 4월 4일 오전 경주 보문관광단지 일원에서 열린다.

최근 전국 각지 마라톤 대회가 잇따라 조기 마감되는 등 러닝 열기가 확산되는 가운데, 경주벚꽃마라톤 역시 높은 관심을 반영하며 접수 일정 조정이라는 이례적 상황을 맞았다.