TSN KOREA 김민제 기자 | 홍명보호의 젊은 공격수 배준호(스토크시티)가 풀타임에 가까운 시간을 소화했지만 공격포인트를 올리지 못했고, 소속팀도 승리를 거두지 못했다.

스토크시티는 27일(한국시간) 영국 스토크온트렌트 벳365 스타디움에서 열린 2025-2026 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 23라운드 홈 경기에서 프레스턴 노스 엔드와 득점 없이 비겼다.

이날 무승부로 스토크시티는 최근 2경기 연속 무승(1무 1패)에 머물며 승점 34로 중위권 10위에 자리했다.

반면 프레스턴은 5위로 올라갔다.

배준호는 4-2-3-1 전술의 공격형 미드필더로 선발 출전해 후반 41분까지 86분을 소화했다. 경기 중 한 차례 슈팅을 시도했지만 공격포인트로 연결되지는 않았다.

지난 14일 스완지시티전에서 리그 3호 도움을 기록했던 배준호는 2경기 연속 공격포인트 사냥에 실패했다.

스토크시티는 슈팅 수에서 14-8로 프레스턴을 앞섰지만, 결정력 부족으로 끝내 골문을 열지 못했다. 점유와 기회는 만들었으나 마무리가 되지 않으면서 홈에서 승점 1에 만족해야 했다.

같은 날 스완지시티의 엄지성도 선발로 출전했다. 엄지성은 선두 코번트리 시티와의 원정 경기에서 왼쪽 측면 공격수로 나서 후반 14분까지 59분을 뛰었으나 공격포인트를 기록하지 못했고, 스완지시티는 0-1로 패했다.

포츠머스 소속 양민혁은 퀸즈 파크 레인저스와의 홈 경기에서 벤치에서 출발해 후반 40분 교체 투입됐다. 짧은 출전 시간 속에 득점에는 실패했고, 경기는 1-1 무승부로 끝났다.

잉글랜드 챔피언십 무대에서 뛰는 한국 선수들은 나란히 출전 기회를 잡았지만, 공격포인트 없이 하루를 마쳤다. 시즌 중반으로 접어드는 가운데, 꾸준한 출전 속에서 팀 내 존재감을 얼마나 빠르게 성과로 연결할지가 과제로 남았다.