TSN KOREA 김민제 기자 | 황희찬이 선발로 나섰지만 공격 포인트를 기록하지 못한 가운데 울버햄프턴 원더러스가 리버풀에 패하며 연패 수렁에서 벗어나지 못했다.

울버햄프턴 원더러스는 28일(한국시간) 영국 안필드에서 열린 2025-2026 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 18라운드 원정 경기에서 리버풀 FC에 1-2로 졌다.

이로써 울버햄프턴은 리그 11연패와 함께 개막 이후 18경기 연속 무승(2무 16패)에 빠지며 최하위에서 벗어나지 못했다.

승점은 2에 머물렀다. 강등권 밖 17위 노팅엄 포리스트와의 격차는 승점 16, 바로 위 19위 번리와도 10점 차로 벌어졌다. 시즌 중반을 향해 가는 시점에서 강등 가능성이 더욱 짙어지는 흐름이다.

황희찬은 톨루 아로코다레, 마테우스 마네와 함께 공격진을 구성해 62분을 소화했다. 리그 3경기 연속 선발 출전이었으나 결정적인 기회를 만들지 못했고, 후반 17분 예르겐 스트란 라르센과 교체됐다. 황희찬은 올 시즌 리그 13경기에서 1골에 그치고 있다.

경기 흐름은 전반 막판 급격히 기울었다. 울버햄프턴은 전반 41분 제레미 프림퐁의 컷백을 라이언 흐라번베르흐가 논스톱 슛으로 마무리하며 선제 실점을 허용했다.

이어 불과 1분 뒤, 에키티케의 침투 패스를 받은 플로리안 비르츠가 침착한 마무리로 추가 골을 터뜨렸다.

이 골은 비르츠의 리버풀 소속 첫 득점이었다. 지난 6월 독일 레버쿠젠을 떠나 리버풀로 이적한 비르츠는 EPL 17경기를 포함한 공식전 23번째 출전 만에 데뷔골을 신고했고, 이날 결승 골의 주인공이 됐다.

후반 7분 울버햄프턴은 산티아고 부에노의 만회 골로 추격에 나섰다. 코너킥 상황에서 아로코다레의 헤딩이 골키퍼에 막혔지만, 흐른 공을 부에노가 밀어 넣었다. 그러나 이후 추가 득점에는 실패하며 승부를 뒤집지 못했다.

지난 시즌 챔피언 리버풀은 이번 승리로 리그 3연승을 달리며 승점 32를 기록, 4위로 올라섰다.

반면 울버햄프턴은 반등의 실마리를 찾지 못한 채 깊은 침체를 이어가고 있다.