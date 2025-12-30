TSN KOREA 임재현 기자 | 2026 북중미 월드컵에서 홍명보 감독이 이끄는 한국과 맞붙는 남아프리카공화국이 2025 아프리카 네이션스컵 조별리그를 통과하며 16강 진출에 성공했다.



남아공은 30일 모로코 마라케시에서 열린 조별리그 B조 최종전에서 짐바브웨를 3-2로 꺾었다.



이로써 남아공은 2승 1패, 승점 6을 기록하며 같은 날 앙골라와 비긴 이집트 축구 국가대표팀에 이어 조 2위로 16강에 올랐다.



짐바브웨는 1무 2패로 조 최하위에 머물며 대회를 마감했다.

이번 대회는 24개국이 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위와 조 3위 중 상위 4개 팀이 16강에 진출하는 방식으로 진행된다.



남아공은 조별리그 첫 경기에서 앙골라를 2-1로 이겼으나 최다 우승국 이집트에 0-1로 패하며 불안한 출발을 보였다.



하지만 최종전에서 승리를 거두며 토너먼트행 티켓을 확보했다.

경기 초반 흐름은 남아공이 주도했다.

전반 7분 왼쪽 측면에서의 빠른 패스 전개 이후 체팡 모레미의 슈팅이 수비수 맞고 굴절되며 선제골로 연결됐다.



짐바브웨는 전반 19분 타완다 마스완하이스의 개인 돌파에 이은 슈팅으로 곧바로 동점을 만들었다.



전반은 1-1 균형 속에 마무리됐다.

후반 들어 남아공은 다시 앞서 나갔다.

후반 5분 잉글랜드 프리미어리그 번리에서 활약 중인 라일 포스터가 수비 실수를 놓치지 않고 헤딩으로 골망을 흔들었다.



그러나 후반 28분 역습 상황에서 나온 슈팅이 수비수 맞고 자책골로 이어지며 승부는 다시 원점으로 돌아갔다.

결정적인 장면은 후반 37분에 나왔다.



코너킥 상황에서 짐바브웨 수비의 핸드볼 반칙이 VAR 판독으로 확인되며 페널티킥이 선언됐다.

키커로 나선 오스윈 아폴리스는 침착하게 성공시키며 결승골의 주인공이 됐다.

남아공은 16강에서 F조 2위와 8강 진출을 다툰다.



F조에는 디펜딩 챔피언 코트디부아르 축구 국가대표팀를 비롯해 카메룬, 모잠비크가 혼전을 벌이고 있다.



조별리그에서 드러난 남아공의 공격력과 수비 불안은 향후 토너먼트와 북중미 월드컵에서 한국 대표팀이 참고해야 할 주요 분석 포인트로 꼽힌다.