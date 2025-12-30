TSN KOREA 김민제 기자 | 잉글랜드 프로축구 챔피언십 무대에서 뛰는 양민혁이 후반 추가시간 극적인 결승골을 터트리며 포츠머스의 승리를 이끌었다.



양민혁이 소속된 포츠머스 FC는 30일(한국시간) 영국 프래턴 파크에서 열린 2025-2026 챔피언십 24라운드 홈 경기에서 찰턴 애슬레틱 FC을 2-1로 제압했다.

승부는 경기 종료 직전 갈렸다.



후반 추가시간 8분이 흐른 53분, 찰턴 수비가 헤딩으로 걷어낸 공을 페널티아크 부근에서 잡은 양민혁은 지체 없이 오른발 슈팅으로 골문 왼쪽 하단을 정확히 찔렀다.



프래턴 파크를 가득 메운 홈 팬들은 단숨에 열광의 도가니에 빠졌다.

이 골은 양민혁의 올 시즌 리그 3호 골이다. 리그 15번째 출전 경기에서 기록한 득점으로, 유럽 진출 이후 한 시즌 개인 최다 득점 기록도 새로 썼다.



양민혁은 지난 10월 왓퍼드전과 미들즈브러전에서 연속 골을 넣은 뒤 약 석 달 만에 다시 득점포를 가동했다.

이날 양민혁은 교체 명단에서 출발했다.

0-0으로 맞선 후반 19분 하비 블레어를 대신해 그라운드를 밟았고, 투입 이후 공격 전개에 활력을 불어넣었다.



포츠머스는 후반 24분 코너 쇼네시의 선제골로 앞서갔으나, 후반 52분 하비 닙스에게 동점 골을 허용하며 승리를 놓치는 듯 보였다.

그러나 곧바로 이어진 공격에서 양민혁이 결승골을 터트리며 흐름을 다시 되찾았다.

이번 승리로 포츠머스는 최근 두 경기 연속 무승부 뒤 3경기 만에 승리를 추가했다.

승점 25를 기록한 포츠머스는 리그 21위로 올라서며 강등권 탈출을 향한 희망을 이어갔다.

한편 이날 챔피언십 무대에서는 다른 한국 선수들도 나란히 출전했다.



백승호가 풀타임을 소화한 버밍엄 시티 FC는 사우샘프턴과 1-1로 비겼다.

엄지성이 선발로 나선 스완지 시티 AFC는 옥스퍼드 유나이티드를 1-0으로 꺾었고, 배준호가 교체 투입된 스토크 시티 FC는 셰필드 유나이티드에 1-2로 패했다.

극적인 결승골로 존재감을 각인한 양민혁은 시즌 후반 포츠머스의 핵심 카드로 자리매김할 가능성을 더욱 키웠다.