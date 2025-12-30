TSN KOREA 장우혁 기자 | K리그1 포항 스틸러스가 유럽 무대를 경험한 공격 자원 김용학(22)을 임대로 영입했다.



포항은 30일 포르투갈 포르티모넨스 SC에서 활약하던 윙어 김용학을 임대 계약으로 데려왔다고 밝혔다.

2003년생 김용학은 포항제철중·고를 거친 포항 유스 출신이다.



고교 졸업과 동시에 유럽 무대에 도전해 포르티모넨스 소속으로 23세 이하(U-23) 대회와 리그를 오가며 실전 경험을 쌓았다. 한국 연령별 대표팀에도 꾸준히 발탁되며 성장 가능성을 입증해 왔다.

김용학은 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 대표팀 명단에도 이름을 올렸다.



대표팀과 클럽을 오가며 실전 감각을 유지해 온 점이 이번 영입의 배경으로 꼽힌다.

주 포지션은 오른쪽 측면 공격수다.

날카로운 왼발 킥과 순간 스피드를 앞세운 돌파 능력이 강점이다.



상대 수비를 흔드는 일대일 플레이와 빠른 판단력을 겸비했다는 평가를 받는다.

공격형 미드필더와 세컨드 스트라이커까지 소화할 수 있어 전술 활용도도 높다.

김용학은 “포항 유스 출신으로 제2의 고향에 다시 돌아오게 돼 기쁘다”며 “해외에서 쌓은 경험을 바탕으로 팀에 실질적인 도움이 되는 모습을 보이겠다”고 밝혔다.



이어 “대표팀에서 자주 호흡을 맞췄던 또래 선수들이 있어 적응에는 문제가 없을 것 같다”며 각오를 전했다.

포항은 김용학 영입으로 측면 공격의 다양성과 스쿼드 뎁스를 동시에 보강했다.



젊은 자원과 유럽 경험을 결합한 이번 선택이 새 시즌 공격력 강화로 이어질지 주목된다.