TSN KOREA 김민제 기자 | 스코틀랜드 프로축구 셀틱에서 활약 중인 양현준(23)이 보직 변경 이후 두 경기 연속 공격포인트 생산에 실패했다.

셀틱은 31일(한국시간) 영국 스코틀랜드 머더웰 퍼 파크에서 열린 2025 2026시즌 스코틀랜드 프리미어십 20라운드 원정 경기에서 머더웰에 0대2로 패했다.

이날 패배로 셀틱은 승점 38에 머물며 선두 하트 오브 미들로시언과의 승점 차를 좁히지 못한 채 리그 2위를 유지했다.

양현준은 3-4-1-2 전술의 오른쪽 윙백으로 선발 출전했다. 기존 측면 공격수에서 수비 부담이 큰 윙백으로 역할을 바꾼 이후 세 번째 선발 경기였다.

전반 8분 헤더 슈팅을 시도했으나 골문을 벗어났고 이후 공격 전개에서는 뚜렷한 장면을 만들지 못했다. 슈팅은 1차례에 그쳤다.

양현준은 후반 21분 교체되며 경기를 마쳤다. 직전 리빙스턴전에서 기록한 정규리그 데뷔골과 시즌 3호골(정규리그 1골·리그컵 1골·유로파리그 1골)의 상승 흐름을 이어가지 못했다.

셀틱은 전반 14분 수비 집중력 저하로 선제 실점을 허용했고 후반 13분에는 골키퍼의 빌드업 패스가 차단되며 추가 실점을 내줬다 경기 흐름을 되돌리지 못한 채 원정에서 영패를 기록했다.



양현준은 지난 16라운드부터 스리백 전술의 오른쪽 윙백으로 보직을 변경했다.



보직 변경으로 수비 기여도는 늘었지만 공격에서의 결정력과 영향력은 여전히 과제로 남았다. 셀틱의 전술 실험 속에서 양현준의 역할 정립이 향후 관전 포인트로 떠오르고 있다.