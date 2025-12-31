TSN KOREA 장우혁 기자 | 프로축구 K리그1 포항 스틸러스가 베테랑 윙어 김인성과 재계약을 체결했다.

포항 구단은 31일 김인성과의 재계약 사실을 공식 발표하며, 김인성이 꾸준한 자기 관리와 빠른 스피드를 바탕으로 팀에 안정적인 전력을 제공해 왔다고 평가했다.

구단은 그라운드 안팎에서 모범적인 모습을 보여온 김인성이 베테랑 선수로서의 가치를 입증해 왔다고 설명했다.

김인성은 2013년 성남FC에서 프로 데뷔한 뒤 전북 현대, 울산 HD, 서울 이랜드FC를 거쳐 2023년부터 포항에서 활약하고 있다.

K리그 통산 376경기에 출전한 김인성은 50골 27도움을 기록하며 꾸준한 공격 포인트를 쌓아왔다.

이 가운데 K리그1에서만 327경기 39골 23도움을 올렸다. 2025시즌에도 33경기에 나서 3골 2도움을 기록하며 안정적인 경기력을 유지했다.

포항 소속으로는 현재까지 96경기에 출전했다. 다음 시즌 4경기만 더 뛰면 포항 유니폼으로 통산 100경기 출전 기록을 채우게 된다.

김인성은 "포항이라는 팀은 내 축구 인생에서 뜻깊고 의미 있는 팀"이라며 "내년에 팀이 더 강해질 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 전했다.

포항은 이번 재계약을 통해 경험과 스피드를 겸비한 베테랑 자원을 유지하며, 새 시즌 전력 안정화에 한 걸음 더 다가섰다.