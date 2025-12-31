TSN KOREA 김민제 기자 | 프로축구 K리그가 2025시즌 입장 수입에서 역대 최고치를 기록하며 흥행 성과를 수치로 입증했다.

한국프로축구연맹은 31일 2025시즌 K리그 입장 수입과 평균 객단가 집계 결과를 발표했다.

K리그1과 K리그2(2부)를 합산한 2025시즌 총 입장 수입은 460억9천132만7천737원으로, 2013년 공식 집계 이후 최고 기록이다.

이는 2024시즌 426억원보다 약 8.3퍼센트 증가한 수치로, 2023시즌 이후 3년 연속 증가세를 이어갔다.

K리그1 입장 수입은 336억7천462만9천361원으로 집계됐다.

구단별로는 FC서울이 70억3천749만4천870원으로 가장 많았다. 이어 우승팀 전북 현대가 52억8천629만8천965원, 울산 HD가 41억8천7만1천원을 기록했다.

K리그2 총 입장 수입은 124억1천669만8천376원이었다.

수원 삼성이 44억1천773만1천800원으로 가장 높았고, 인천 유나이티드가 25억2천99만4천218원, 전남 드래곤즈가 8억6천791만4천900원으로 뒤를 이었다.

평균 객단가 역시 역대 최고치를 경신했다. 객단가는 관객 1인당 입장 수입을 의미한다.

2025시즌 K리그1 12개 구단의 평균 객단가는 1만3천419원으로 집계됐다. 구단별로는 대구FC가 1만7천61원으로 가장 높았고, FC서울 1만5천494원, 대전하나시티즌이 1만5천376원을 기록했다.

K리그2 14개 구단의 평균 객단가는 9천544원으로, 이 역시 역대 최고 기록이다. 수원 삼성이 1만6천595원으로 가장 높았으며, 인천 유나이티드는 1만3천24원을 나타냈다.

프로축구연맹은 3년 연속 K리그1과 K리그2 합산 유료 관중 300만명 돌파가 입장 수입 증가의 주요 배경이라고 설명했다. 아울러 관람 환경 개선과 함께 유료 관중 확대를 위한 각 구단의 운영 전략이 객단가 상승에도 복합적으로 작용했다고 평가했다.