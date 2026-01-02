



TSN KOREA 김민제 기자 | 일본 축구대표팀의 모리야스 하지메 감독이 새해를 상징하는 한자로 ‘이길 승(勝)’을 제시했다.

그는 북중미 월드컵 우승을 공언하며, 2026년을 결과 중심의 해로 만들겠다는 의지를 분명히 했다.

일본 언론에 따르면 모리야스 감독은 신년 인터뷰에서 2026년을 대표하는 한자를 묻는 질문에 월드컵의 해인 만큼 승리를 의미하는 ‘승(勝)’을 떠올렸다고 밝혔다. 그는 결과에 집착하며 지금까지 대표팀이 쌓아온 성과와 과정을 이어가고 싶다고 말했다.

모리야스 감독은 지난해 ‘나아갈 진(進)’을 테마로 대표팀을 이끌며 성과를 냈다. 개최국을 제외한 국가 중 가장 먼저 북중미 월드컵 본선 진출을 확정했고 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 우승과 브라질을 상대로 한 사상 첫 승리도 거뒀다.

일본은 오는 6월부터 캐나다 미국 멕시코에서 열리는 2026 북중미 월드컵에서 네덜란드 튀니지 유럽 플레이오프 B그룹 승자와 함께 F조에 편성됐다.

일본의 역대 월드컵 최고 성적은 16강 진출이며 네 차례 이 기록을 남겼다.

모리야스 감독이 지휘한 2022년 카타르 월드컵에서도 일본은 조별리그에서 독일과 스페인을 연파하며 강한 인상을 남겼다. 그러나 16강전에서 크로아티아에 승부차기로 패하며 8강 진출에는 실패했다.

그럼에도 모리야스 감독은 북중미 월드컵을 앞두고 우승 도전을 여러 차례 언급해 왔다. 그는 선수들의 경험치가 쌓이며 개인과 팀 모두 진화하고 있고 전술적인 이해도 역시 폭넓게 공유되고 있다고 설명했다.

모리야스 감독은 지난달 미국 워싱턴 DC에서 열린 조 추첨식 이후 결승전이 열릴 예정인 뉴저지의 메트라이프 스타디움을 직접 둘러봤다.

그는 우승 트로피를 드는 장면을 상상하지는 않았지만 결승 무대에 서고 싶다는 목표가 분명해졌다고 전했다.

일본축구협회는 2050년 월드컵 우승을 중장기 목표로 설정하고 있다.

이에 대해 모리야스 감독은 현재는 다크호스로서 우승을 노리는 단계라며 지금의 도전과 성장이 미래의 정상 도전을 위한 토대가 될 것이라고 강조했다.