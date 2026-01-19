TSN KOREA 김민제 기자 | 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 메츠가 코디 벨린저 영입을 위해 넘어야 할 기준선이 명확해졌다. 경쟁 구단인 뉴욕 양키스가 제시한 최종 계약 조건이 공개되면서, 메츠의 선택만 남은 상황이다.

미국 현지 보도에 따르면 양키스는 벨린저와의 협상에서 더 이상의 조건 상향은 없다는 내부 결론을 내렸다. 양키스가 제시한 계약안은 5년 총액 1억6천만 달러 규모로, 두 차례 옵트아웃 조항이 포함돼 있다. 구단은 해당 조건을 ‘합리적인 제안’으로 규정하며, 타 구단이 더 높은 금액을 제시할 경우 벨린저를 보내는 것도 감수하겠다는 입장이다.

이로써 메츠는 명확한 판단 기준을 확보했다. 5년 1억6천만 달러를 상회하는 조건을 제시할 의지가 있는지가 관건이다. 재정적 여력만 놓고 보면 메츠 구단주 스티브 코언에게는 부담이 되는 수준은 아니라는 평가가 나온다.

전력 측면에서도 메츠는 벨린저를 절실히 필요로 한다. 메츠는 2025시즌 내내 중견수 자리를 확실히 채우지 못했고, 공수에서 중심을 잡아줄 카드가 부족했다.

벨린저는 좌타 거포이면서도 수비 범위가 넓은 중견수로, 즉시 전력 보강이 가능한 자원이다.

만약 메츠가 벨린저를 영입한다면, 지난해 후안 소토에 이어 2년 연속으로 양키스 핵심 타깃을 가로채는 셈이 된다. 이는 뉴욕 야구 판도에도 적잖은 파장을 불러올 수 있다.

결국 벨린저의 향방은 메츠의 결단에 달렸다. 양키스가 제시한 ‘5년 1억6천만 달러’라는 명확한 기준선을 넘을지, 아니면 다른 선택을 할지에 따라 뉴욕의 라이벌 구도는 또 한 번 요동칠 전망이다.

사진= Getty Images TSNKOREA AI