TSN KOREA 임재현 기자 | 프로축구 K리그1 제주 SK가 수비 보강을 위해 프랑스 출신 중앙수비수 줄리앙 세레스틴을 영입했다.

제주는 23일 세레스틴의 영입을 공식 발표하며 새 시즌 수비 리빌딩의 핵심 자원으로 기대감을 나타냈다.

28세의 세레스틴은 프랑스, 벨기에, 폴란드 등 유럽 프로 무대를 두루 경험한 센터백이다. 최근까지는 폴란드 1부 리그 에크스트라클라사에서 활약했다.

세레스틴은 키 191cm, 체중 83kg의 탄탄한 체격을 바탕으로 대인 방어 능력과 제공권 장악에서 강점을 보이는 수비수다. 왼발을 활용한 안정적인 빌드업 능력도 장점으로 평가된다.

제주 구단은 세레스틴이 최근 팀을 떠난 임채민과 송주훈의 공백을 메울 적임자라고 설명했다. 수비 위치 선정은 물론 전진 패스와 좌우 전개 능력이 뛰어나 후방 빌드업 완성도를 높일 수 있다는 판단이다.

세르지우 코스타 감독 역시 세레스틴의 합류에 대해 높은 기대를 드러냈다. 코스타 감독은 경험과 피지컬, 빌드업 능력을 모두 갖춘 이상적인 센터백이라며 팀 전술 방향성과도 완전히 부합하는 자원이라고 평가했다.

세레스틴은 "아시아 무대는 처음이고, 한국을 방문한 것도 처음이다. 그러나 세르지우 감독과 제주SK의 운영 철학에 설레는 마음으로 새로운 도전을 택했다. 매순간 내 선택이 틀리지 않음을 증명하며, 진심을 다해 뛰겠다"라고 밝혔다.



