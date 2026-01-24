TSN KOREA 장우혁 기자 | 이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀이 베트남 U-23 축구대표팀에 승부차기 끝에 패하며 아시아축구연맹 U-23 아시안컵을 4위로 마쳤다.

한국 U-23 대표팀은 24일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 3·4위전에서 베트남과 전후반 90분을 2-2로 비긴 뒤 연장전에서도 승부를 가리지 못했고, 승부차기에서 6-7로 고개를 숙였다.

이날 한국은 슈팅 수 32-5, 유효 슈팅 12-3, 점유율 우위 등 대부분의 기록에서 베트남을 압도했다. 특히 베트남이 후반 41분 딘 박의 퇴장으로 수적 열세에 놓인 이후에도 끝내 흐름을 완전히 가져오지 못한 점은 뼈아픈 대목으로 남았다.

경기 양상은 한국의 답답한 공격과 베트남의 효율적인 역습으로 요약됐다. 한국은 전반 내내 높은 점유율을 유지했지만 밀집 수비를 뚫지 못했고, 전반 30분 베트남 응우옌 꾸옥 비엣에게 선제골을 내주며 끌려갔다.

후반 들어 포메이션을 4백으로 전환한 한국은 김태원의 중거리 슛으로 동점을 만들었으나, 다시 역습 한 방에 실점하며 흔들렸다. 후반 추가시간 신민하의 극적인 동점골로 연장전에 돌입했지만, 연장전에서도 골 결정력 문제는 반복됐다.

승부차기에서는 6번째 키커까지 양 팀이 모두 성공했으나, 한국의 7번째 키커 배현서의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 승부가 갈렸다. 공식 기록상 무승부로 남았지만, 한국이 이 연령대에서 베트남에 패한 것은 처음이라는 점에서 충격은 더욱 컸다.

이번 대회에서 한국은 6경기 8득점 8실점이라는 성적표를 받아들었다. 조별리그부터 수비 불안과 단조로운 공격 패턴이 반복됐고, 전술적 보완이나 세대교체의 방향성 역시 뚜렷하게 드러나지 않았다.

반면 김상식 감독이 이끄는 베트남은 2018년 대회 준우승 이후 최고 성적인 3위를 기록하며 다시 한 번 아시아 무대에서 경쟁력을 입증했다.



6년 만의 정상 탈환을 노렸던 한국 U-23 대표팀은 일본과 베트남에 연이어 무너지며 자존심에 큰 상처를 입었다.

오는 9월 개막하는 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 이민성호 앞에는 결정력 개선, 수비 안정, 전술 완성도라는 무거운 과제가 남았다.