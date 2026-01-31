TSN KOREA 김민제 기자 | 벨기에 프로축구 KAA 헨트(KAA Gent)에서 뛰는 미드필더 홍현석이 임대 복귀 후 3경기 만에 첫 골을 터뜨렸다.

홍현석은 31일(한국시간) 벨기에 라 루비에르 이지 아레나에서 열린 2025-2026시즌 주필러 프로리그 23라운드 RAAL 라 루비에르와의 원정 경기에 선발 출전해 후반 11분 선제골을 기록했다.

홍현석은 왼쪽 측면에서 수비수 티아구 아라우주의 크로스를 문전으로 파고들며 헤더로 마무리해 균형을 깼다.



헨트 유니폼을 다시 입은 뒤 기록한 첫 득점이자 첫 공격포인트였다.

홍현석은 지난 15일 독일 분데스리가 마인츠에서 헨트로 임대 이적했다.



마인츠에서 출전 기회를 충분히 확보하지 못한 그는 올 시즌을 앞두고 프랑스 리그1 FC 낭트로 임대됐으나, 낭트에서도 리그 6경기 출전에 그치며 다시 헨트로 향했다.

헨트는 홍현석이 2022년부터 두 시즌 동안 100경기 이상을 소화하며 18골 20도움을 기록했던 팀이다.



복귀 이후 홍현석은 지난 18일 안데를레흐트전부터 이날까지 리그 3경기 연속 선발 출전했다.

이날 헨트는 4-2-3-1 포메이션을 가동했고, 홍현석은 오른쪽 윙어로 나섰다.



전반 초반 높은 점유율로 주도권을 잡았으나 득점 없이 전반을 마쳤고, 후반 들어 홍현석의 득점으로 앞서 나갔다.

홍현석은 후반 26분 모모두 송코와 교체될 때까지 71분을 소화했다.



헨트는 후반 36분 프리킥 상황에서 동점 골을 허용하며 1-1로 비겼다.

리그 3연승은 멈췄지만 4경기 연속 무패를 이어간 헨트는 승점 33을 기록하며 16개 팀 가운데 5위를 유지했다.