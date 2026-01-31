TSN KOREA 임재현 기자 | 아시아 유스 무대에서 한국 축구의 존재감이 다시 한 번 시험대에 올랐다.

국제축구역사통계연맹 IFFHS는 31일(한국시간) 20세 이하 선수 중심으로 구성한 2025 아시아축구연맹 남자 유스팀을 발표했다.





국제축구역사통계연맹(FFHS)이 뽑은 '올해의 아시아 유스 베스트11'에 공격수 양민혁(19)이 2년 연속 선정됐다.

한국 선수로는 유일한 이름이다.

지난해 발표 때도 한국 선수는 양민혁뿐이었다.



이번 명단은 3-4-3 포메이션을 기준으로 꾸려졌으며 왼쪽 공격수로 양민혁이 포함됐다.

양민혁은 현재 EPL 코번트리 시티 소속으로, 지난해에 이어 올해도 연속 선정되는 성과를 냈다.

지난해 명단에서도 한국 선수는 양민혁이 유일했다.

이번 2025 유스팀에서는 일본 선수들의 약진이 두드러졌다.

전체 11명 가운데 무려 7명이 일본 선수로 채워졌다.

공격수에는 시오가이 겐토가 이름을 올렸고, 미드필더 자리에는 고토 게이스케, 사토 류노스케가 각각 선정됐다.

수비 라인과 골키퍼 역시 일본 선수들이 독식했다.

수비수는 고스기 게이타, 이치하라 리온, 사이토 슌스케가 차지했다. 골키퍼는 스즈키 자이온이 선정됐다.

다만 스즈키는 2002년생으로 엄밀한 의미의 U-20 연령대는 아니다.

그럼에도 그는 최근 연령 제한 없이 선정된 2025 AFC 남자팀에도 포함되며 일본 축구의 폭넓은 선수층을 보여줬다.

불과 2년 전과 비교하면 흐름은 크게 달라졌다.



2023년 명단에는 배준호, 이승원, 김지수, 최석현, 김준홍 등 한국 선수가 5명이나 포함되었던 반면, 당시 일본 선수는 1명에 불과했다.

그러나 2024년부터 격차는 급격히 벌어졌고, 2025년에는 일본이 유스팀의 절반 이상을 차지하는 구조가 됐다.

양민혁의 연속 선정은 반가운 성과이지만, 아시아 유스 무대에서 한국 축구 전반의 경쟁력 회복이라는 과제도 함께 던지고 있다.

아시아 유스 축구의 중심축이 빠르게 이동하는 가운데, 한국 축구의 대응 전략이 주목되고 있다.