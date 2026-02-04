TSN KOREA 장우혁 기자 | LIV 골프가 출범 이후 처음으로 남자 골프 세계랭킹 포인트를 공식 인정받으며 글로벌 남자 골프 투어 판도에 의미 있는 변화를 맞았다.

세계골프랭킹위원회(OWGR)는 "이번 2026시즌부터 LIV 골프 대회 참가 선수들에게 세계 랭킹 포인트를 부여하기로 결정했다"고 4일 밝혔다.

다만 배점 방식은 기존 투어와 차이를 보인다. OWGR은 LIV 골프 대회에서 컷을 통과한 선수 전체가 아닌 상위 10위 선수에게만 랭킹 포인트를 지급하기로 했다. 포인트는 대회 참가 선수들의 세계랭킹을 종합적으로 반영해 산출된다.

미국 골프 전문 매체는 LIV 골프 대회 우승자가 약 23포인트를 받을 것으로 전망했다.

이는 지난주 PGA Tour 파머스 인슈어런스 오픈 우승자 저스틴 로즈가 받은 56포인트의 절반에도 못 미치는 수준이다.

같은 기간 DP 월드 투어 바레인 챔피언십 우승자 프레디 쇼트가 받은 20포인트와는 비슷한 수치다.

총상금 3천만 달러 규모의 LIV 골프가 상금 대비 낮은 세계랭킹 포인트를 배정받으면서, 랭킹 관리 측면에서는 여전히 한계를 안고 있다는 평가도 나온다.

LIV 골프 2026시즌 개막전은 5일(한국시간) 사우디아라비아에서 열린다.

이번 시즌에는 안병훈, 송영한, 김민규, 대니 리(뉴질랜드)로 구성된 ‘코리안 골프클럽’이 출범해 관심을 모은다.

같은 시기(5일) 미국 WM 피닉스 오픈이 미국 애리조나주 스코츠데일(TPC Scottsdale)에서 개막한다. 이 대회는 음주와 응원이 허용되는 독특한 분위기로 ‘피플스 오픈’이라는 별칭을 갖고 있다. 특히 16번 홀의 대형 스탠드는 환호와 야유가 뒤섞인 상징적인 장면으로 유명하다.

이번 대회에는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(Scottie Scheffler)를 비롯해 메이저 챔피언 10명, 세계랭킹 20위 이내 선수 11명이 출전한다. LIV 골프를 떠났다가 PGA 투어로 복귀한 브룩스 켑카(Brooks Koepka)를 향한 미국 팬들의 반응도 관심사다.

한국 선수 중에서는 김시우의 상승세가 눈에 띈다. 김시우는 올 시즌 소니 오픈 공동 11위, 아메리칸 익스프레스 공동 6위, 파머스 인슈어런스 오픈 공동 2위를 기록하며 꾸준한 상위권 흐름을 이어가고 있다. 올해 치른 12라운드 중 60대 타수를 기록하지 못한 경기는 단 한 차례뿐이다. 이 대회에서도 최근 공동 12위, 공동 21위로 비교적 안정적인 성적을 냈다.

LIV 골프의 세계랭킹 포인트 인정과 PGA 투어의 전통 흥행 대회가 같은 시점에 열리면서, 2026시즌 초반 남자 골프는 서로 다른 무대에서 각기 다른 의미의 경쟁을 이어가고 있다.

한국의 안병훈이 LIV 무대에서 새로운 길을 개척하는 가운데, 김시우는 PGA 투어에서 상승 곡선을 증명해야 하는 분기점에 서 있다.

사진= TSNKOREA AI