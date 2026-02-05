TSN KOREA 장우혁 기자 | 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전할 한국 야구 국가대표 최종 명단이 6일 공개된다.

KBO는 6일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 류지현 감독과 조계현 전력강화위원장이 참석한 가운데 대표팀 엔트리를 발표할 예정이다.

한국 대표팀은 3월 5일부터 일본 도쿄에서 열리는 월드베이스볼클래식 조별리그 C조 경기에 나선다. C조에는 한국을 비롯해 일본, 대만, 호주, 체코가 편성됐다. 한국은 조 2위 안에 들어야 8강 토너먼트가 열리는 미국 무대에 오를 수 있다.

세계야구소프트볼연맹(WSBC) 랭킹에서 일본은 1위, 대만은 2위, 한국은 4위에 올라 있다. 호주는 11위, 체코는 15위다. 전력상 일본과 대만 중 최소 한 팀을 반드시 꺾어야 8강 진출이 가능하다는 분석이 지배적이다.

한국은 2006년 1회 대회에서 3위, 2009년 대회에서 준우승을 차지했지만, 이후 열린 세 차례 대회에서는 모두 조별리그 탈락이라는 아쉬운 성적을 남겼다. KBO는 이번 대회에서만큼은 반등이 필요하다고 보고 지난달 사이판에서 1차 전지훈련을 진행했으며, 이달 중순부터 일본 오키나와에서 2차 전지훈련을 이어간다.

대표팀 전력의 핵심은 해외파다. 메이저리그에서 활약 중인 이정후와 김혜성이 중심 역할을 맡을 것으로 보인다.

김하성과 송성문은 부상으로 대표팀 합류가 불발됐다.

류지현 감독은 사이판 훈련을 마친 뒤 귀국 인터뷰에서 최종 엔트리 구상에 대해 “투수는 15명 정도를 포함할 계획”이라며 “현재 페이스라면 2차 캠프에서 충분히 좋은 컨디션을 만들 수 있다”고 밝혔다. 마이너리그에서 뛰는 고우석, 지난 시즌 부상 여파로 고전한 김도영 역시 최종 명단 합류 가능성이 거론된다.

한국계 선수 발탁 여부도 이번 명단 발표의 주요 관심사다.

미국 현지에서는 내야수 셰이 위트컴, 투수 라일리 오브라이언의 한국 대표팀 합류 가능성이 제기돼 왔다. 외야와 2루 수비가 가능한 저마이 존스 역시 류 감독이 공개적으로 발탁 가능성을 언급한 바 있다.

대표팀은 오키나와 2차 전지훈련을 마친 뒤 일본 오사카로 이동해 3월 2일과 3일 일본 프로팀과 연습 경기를 치른다. 이후 3월 5일 체코와의 조별리그 1차전을 통해 WBC 도전에 나선다.

사진= TSNKOREA AI