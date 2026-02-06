TSN KOREA 장우혁 기자 | 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막(6일)을 앞두고 서경덕 성신여대 창의융합학부 교수는 국제올림픽위원회(IOC)가 욱일기 응원을 명확히 금지해야 한다고 촉구했다.

서 교수는 “과거 여러 올림픽에서 욱일기 응원이 반복적으로 등장했지만 IOC는 별다른 조치를 취하지 않았다”며 “밀라노 동계올림픽에서는 반드시 재발을 막아야 한다”고 강조했다.

실제로 2018 평창 동계올림픽 당시 일본 선수가 욱일기 문양이 들어간 모자를 착용한 사진이 IOC 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게시돼 국제적 논란이 일었다.

이후 도쿄 올림픽과 파리 올림픽에서도 남자 도로 사이클 경기 중 욱일기 응원이 포착되며 비판이 이어졌다.

서 교수는 “올림픽 무대에서 욱일기 응원이 계속 등장했음에도 IOC는 사실상 방관해왔다”고 지적하며, 국제축구연맹(FIFA)의 사례와 대비된다고 설명했다.

FIFA는 이 관련 항의를 받은 후, 2022 카타르 월드컵 당시 일본 응원단의 욱일기 응원을 즉각 중단시켜, 전 세계 축구 팬들의 큰 호응을 얻은 바 있다.

서 교수는 “이번 동계올림픽 기간 중 현장이나 중계 화면에서 욱일기 응원이 확인되면 즉시 SNS로 알려달라”며 “제보가 접수되는 즉시 IOC에 항의 메일을 보내고 국내 뿐만아니라 주요 외신 기자들에게도 알릴 계획”이라고 밝혔다.

욱일기는 과거 일본이 아시아 국가들을 침략할 당시 전면에 내세웠던 군기로, 군국주의와 제국주의를 상징하는 문양이다.