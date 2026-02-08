TSN KOREA 장우혁 기자 | 프란요 폰 알멘(스위스)이 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽의 첫 금메달리스트로 기록됐다. 선수 생활 중단 위기를 딛고 정상에 오른 드라마 같은 행보다.

폰 알멘은 7일(현지시간) 이탈리아 보르미오 스텔비오 스키센터에서 열린 남자 알파인 스키 다운힐(활강)에서 1분 51초61로 결승선을 통과했다.

개최국 이탈리아의 조반니 프란초니(1분 51초81), 도미니크 파리스(1분 52초11), 스위스 간판이자 현 남자부 세계 1위인 마르코 오데르마트(1분 52초31)를 제쳤다.

경기 후 그는 “영화 같은 기분이다. 비현실적이다. 이 의미를 말로 표현하기 어렵다”며 “첫 올림픽에서 금메달을 따는 것보다 더 나은 순간이 있을까. 며칠은 지나야 실감이 날 것”이라고 말했다.

현재 24세인 폰 알멘은 17세 때 부친이 갑작스럽게 세상을 떠나며 선수 생활 지속이 어려운 상황에 놓였다.

그는 크라우드펀딩으로 선수 생활을 이어가면서 끝내 스위스 대표로 선발됐다. 2022년 주니어 세계선수권에서 다운힐을 포함해 은메달 3개를 획득하며 가능성을 입증했다.

AFP 통신은 “폰 알멘은 또래들과 달리 명문 스키 훈련학교에 진학하지 않았다. 대신 4년간 목수 견습 과정을 거쳤고, 지금도 여름이면 건설 현장에서 일하며 시간을 보낸다”고 전했다.

2023년부터 국제스키연맹(FIS) 월드컵 무대에 오른 그는 지난해 2월 오스트리아 잘바흐에서 열린 알파인 세계선수권 남자 다운힐 정상에 오르며 전성기를 열었다. 팀 복합 우승에도 기여했다.

올 시즌에도 월드컵 다운힐과 슈퍼대회전에서 상승세를 이어갔고, 올림픽 직전인 이달 1일 스위스에서 열린 마지막 다운힐 대회에서 우승하며 흐름을 이어갔다. 그 기세는 첫 올림픽 금메달로 연결됐다.

폰 알멘은 힘겨웠던 시기에 대해 “나에게 그 장은 이미 끝났다. 지금 하는 일과 앞으로 다가올 것에 집중하고 싶다”고 말했다.

이어 그는 마르코(현 남자 세계 1위)가 받는 관심을 부러워하지 않다면서, 오히려 자신에게는 관심이 적을수록 좋다고 밝혔다.

사진= TSNKOREA AI