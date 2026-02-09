TSN KOREA 박해리 기자 | 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 WM 피닉스 오픈에서 공동 3위로 대회를 마쳤다.

김시우는 9일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일 TPC 스코츠데일 스타디움 코스(파71·7,261야드)에서 열린 대회 최종 라운드에서 보기 없이 버디 3개를 잡아 3언더파 68타를 기록했다.

최종 합계 15언더파 269타를 적어낸 김시우는 세계랭킹 1위인 스코티 셰플러와 함께 공동 3위에 이름을 올렸다.

김시우는 앞서 아메리칸 익스프레스 공동 6위, 파머스 인슈어런스 오픈 준우승에 이어 최근 3개 대회 연속 톱10에 진입하며 꾸준한 상승세를 이어갔다.

3라운드까지 선두에 한 타 뒤진 공동 2위였던 김시우는 최종일 1번과 3번 홀에서 버디를 잡아내며 한때 단독 선두로 올라섰다. 그러나 4번 홀부터 14번 홀까지 11개 홀 연속 파 행진을 이어가며 추가 타수를 줄이지 못했고, 경쟁자들의 추격을 허용했다.

이번 대회 공동 3위 상금은 43만9,680달러다. 김시우는 시즌 네 번째 대회 만에 총상금 170만8,755달러를 벌어들이며 시즌 상금 200만 달러를 넘어섰다.

시즌 첫 승은 다음 대회로 미뤘지만, 안정적인 경기력으로 상위권 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

우승은 연장 승부 끝에 크리스 고터럽에게 돌아갔다. 고터럽은 마쓰야마 히데키와 나란히 16언더파 268타로 4라운드를 마친 뒤, 18번 홀에서 치른 연장 첫 홀에서 버디를 잡아 정상에 올랐다. 우승 상금은 172만8,000달러다.

마쓰야마는 17번 홀까지 단독 선두를 달렸으나, 18번 홀 티샷이 왼쪽 벙커로 향하며 보기를 범해 연장으로 끌려갔다. 연장 첫 홀에서도 티샷이 물에 빠지며 아쉬움을 남겼다. 2016년과 2017년에 이어 대회 세 번째 우승에 도전했던 마쓰야마는 준우승으로 대회를 마무리했다.

