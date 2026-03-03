TSN KOREA 임재현 기자 | 2026시즌 프로축구 K리그가 흥행 신기록을 세우며 힘찬 출발을 알렸다.

한국프로축구연맹은 3일 “지난달 28일부터 이달 2일까지 사흘간 열린 하나은행 K리그 2026 개막 라운드 14경기(K리그1 6경기·K리그2 8경기)에 총 15만2,645명이 입장했다”고 밝혔다.

이는 종전 개막 라운드 최다 관중이었던 2024시즌 13만2,693명보다 1만9,952명(약 15%) 늘어난 수치다. K리그 출범 이후 개막전 기준 역대 최다 관중 기록이다.

K리그1 6경기에는 7만7,880명이 찾았다. 지난해 개막 라운드(7만6,835명) 대비 1.36% 증가했다. K리그2는 8경기에 7만4,765명이 몰리며 전년(3만7,680명) 대비 98.4% 급증했다.

특히 K리그2가 흥행을 주도했다. 이번 시즌부터 용인FC, 김해FC, 파주프런티어가 합류하면서 참가 팀이 17개로 늘었고, 자연스럽게 관심과 관중도 증가했다.

수원 삼성은 2월 28일 수원월드컵경기장에서 열린 서울 이랜드와의 개막전에 2만4,071명을 불러 모았다. K리그2 단일 경기 역대 최다 관중 기록이다.

이정효 감독을 새로 선임한 수원 삼성은 2부에서도 여전한 팬 파워를 입증했다.

첫 홈경기를 치른 김해와 용인도 각각 7,407명, 1만220명의 관중을 기록하며 안정적인 출발을 보였다.

K리그1에서도 흥행 열기가 이어졌다. 승격팀 인천 유나이티드는 2월 28일 인천축구전용경기장에서 열린 FC서울과의 개막전에 1만8,108명이 입장하며 ‘1만 관중 시대’를 열었다.

경기 내용도 풍성했다. K리그1은 6경기에서 16골(경기당 2.67골), K리그2는 8경기에서 30골(경기당 3.75골)이 터지며 개막 라운드 총 46골의 골 잔치를 벌였다.

한국프로축구연맹 관계자는 “참가 팀 확대의 영향도 있지만, 경기당 평균 관중이 뚜렷하게 늘어난 점은 고무적”이라며 “일부 취소 사례도 있었던 점을 감안하면 실제 체감 흥행은 더 크다”고 설명했다.

2026시즌 K리그는 개막부터 수치와 내용 모두에서 상승 흐름을 보이며 장기 흥행에 대한 기대를 키우고 있다.