TSN KOREA 장우혁 기자 | 임진영(23)이 태국 촌부리 아마타 스프링 컨트리클럽에서 열린 2026시즌 KLPGA 투어 개막전 '리쥬란 챔피언십'에서 최종 합계 15언더파로 생애 첫 우승을 차지했다.

이번 우승으로 임진영은 세계랭킹이 243위에서 149위로 94계단 급상승했습니다.



이번 대회에서는 이예원이 2위, 홍정민·전예성·김시현이 공동 3위를 기록하며 치열한 접전을 벌였다.



한편, 미국 미국프로골프(LPGA) 2부 투어에서 7년 만에 우승한 이정은은 296위로 올라섰으며, 김효주(8위)와 김세영(10위)은 톱10 자리를 지켰다

세계 1위는 지노 티띠꾼(태국)이 유지했고, 넬리 코르다(미국), 찰리 헐(잉글랜드), 이민지(호주), 야마시타 미유(일본)가 2∼5위를 지키며 상위권 순위 변화는 없다.

남자 골프 세계랭킹에서는 스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 토미 플리트우드(잉글랜드)가 1∼3위를 유지한 가운데 PGA 플레이어스 챔피언십을 제패한 캐머런 영(미국)이 15위에서 4위로 올라섰고, LIV 골프 싱가포르에서 준우승한 교포 선수 이태훈(캐나다)은 210위에서 148위로 껑충 뛰었다.



LIV 골프 싱가포르 연장에서 이태훈을 물리친 브라이슨 디섐보(미국)는 41위에서 33위로 올랐고, 한국 선수로는 김시우 28위와 임성재 82위로 100위 안에 이름을 올렸다.