TSN KOREA 장우혁 기자 | 임성재가 미국프로골프(PGA) 투어 발스파 챔피언십(총상금 910만 달러) 1라운드에서 단독 선두에 오르며 부활 신호탄을 쐈다.

임성재는 20일(한국시간) 미국 플로리다주 팜하버 이니스브룩 리조트 코퍼헤드 코스(파71·7352야드)에서 열린 대회 1라운드에서 7언더파 64타를 기록했다. 이글 2개와 버디 6개를 잡았고, 보기 3개를 범했다.

경기 후 임성재는 “7언더파를 기록하면서 다시 자신감을 얻을 수 있었다”고 밝혔다.

이어 “1번 홀 버디를 시작으로 이글과 버디가 이어지면서 최근 몇 달 동안 경험하지 못한 좋은 출발을 했다”고 돌아봤다.

이번 라운드는 초반 흐름이 결정적이었다.

10번 홀(파4)에서 버디로 출발한 뒤 11번 홀(파5)과 1번 홀(파5)에서 이글을 잡아내며 단숨에 분위기를 끌어올렸다. 특히 1번 홀에서는 약 10m 거리의 이글 퍼트를 성공시켰고, 3번 홀(파4)에서는 약 13m 거리의 장거리 버디 퍼트를 넣으며 정교한 퍼팅 감각을 보여줬다.

임성재는 “최근 2주 동안 좋지 않았던 부분에 대한 감을 찾으면서 좋은 스코어를 낼 수 있었다”며 “전반적으로 샷 감각이 살아난 하루였다”고 설명했다.

그는 손목 부상으로 1~2월 대회에 출전하지 못했고, 이달 초 아널드 파머 인비테이셔널과 플레이어스 챔피언십에 복귀했지만 연속 컷 탈락을 겪었다.

이에 대해 “부상 영향으로 스윙과 쇼트게임, 퍼팅 감각이 많이 떨어졌고, 최근 두 대회 성적이 좋지 않을 것이라는 예상도 있었다”고 말했다.

이어 “플레이어스 챔피언십 탈락 이후에도 꾸준히 연습하며 감각을 끌어올렸고, 그 흐름이 이번 경기까지 이어졌다”고 덧붙였다.

임성재는 2021년 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈 이후 약 4년 5개월 만에 투어 3승에 도전한다.

그는 “두 대회 연속 컷 탈락으로 자신감이 떨어졌지만, 오늘 낮은 스코어로 다시 자신감을 얻었다”며 “의미 있는 하루였다”고 평가했다.

이날 가장 인상적인 장면으로는 11번 홀에서 약 225야드를 남기고 시도한 두 번째 샷을 꼽았다. 공이 홀 약 5m 지점에 붙으면서 이글로 연결됐고, 경기 흐름을 바꾸는 결정적인 장면이 됐다.