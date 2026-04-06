TSN KOREA 박용준 기자 | 2025-2026 시즌 잉글랜드 FA컵 준결승 대진이 사실상 윤곽을 드러냈다.

마지막 8강전에서 리즈 유나이티드가 웨스트햄 유나이티드를 꺾고 4강에 합류하면서 웸블리 진출 팀들이 모두 가려졌다.

가장 먼저 4강에 오른 팀은 맨체스터 시티다. 맨시티는 리버풀을 4-0으로 완파하며 압도적인 경기력을 과시했다.

이어 첼시는 하부리그 포트베일을 상대로 7골을 몰아넣으며 대승을 거두고 준결승에 진출했다.

반면 아스널은 이변의 희생양이 됐다. 챔피언십(2부리그) 소속 사우샘프턴에 패하며 8강에서 탈락, 우승 도전이 좌절됐다.

사우샘프턴은 이 승리로 4강 무대에 오르며 돌풍의 주인공으로 떠올랐다.

준결승 대진 추첨을 통해 각 팀의 맞대결이 확정된다.







준결승은 4월 25일부터 26일까지 이틀에 걸쳐 진행될 예정이다.

각 경기는 하루씩 나뉘어 열리며, 정확한 킥오프 시간은 추후 발표된다.

결승전은 오는 5월 16일 영국 런던 웸블리 스타디움에서 단판 승부로 펼쳐진다.





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