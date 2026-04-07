TSN KOREA 김민제 기자 | 로스앤젤레스(LA) 다저스 내야수 김혜성이 빅리그 선발 복귀전에서 공수 맹활약을 펼치며 존재감을 입증했다.

김혜성은 7일(한국시간) 캐나다 토론토 로저스센터에서 열린 2026 메이저리그 정규시즌 토론토 블루제이스와 원정경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 1득점으로 활약했다.

시범경기에서 타율 4할대 맹타를 기록했지만 유망주 알렉스 프리랜드와의 경쟁에서 밀려 마이너리그에서 시즌을 시작했던 김혜성은 무키 베츠의 부상으로 콜업되며 기회를 잡았다. 전날 대수비로 복귀전을 치른 데 이어 이날 첫 선발 출전에서 즉각 결과를 만들어냈다.

초반 흐름은 무난했다. 2회 첫 타석에서 뜬공으로 물러난 뒤 4회 두 번째 타석에서는 볼넷을 골라 출루했다. 이후 7회에는 투수 키를 넘기는 절묘한 내야 안타로 시즌 첫 안타를 신고했고, 프레디 프리먼의 2루타 때 홈을 밟아 득점까지 기록했다.

8회에는 중전 안타를 추가하며 멀티히트를 완성했다. 수비에서도 인상적인 장면을 만들었다. 7회 무사 1루 상황에서 안드레스 히메네스의 타구를 끝까지 추격해 잡아내는 ‘바스켓 캐치’로 투수 윌만 클라인의 실점을 막았다.

다저스 타선도 폭발했다. 테오스카 에르난데스의 1회 투런포를 시작으로, 프레디 프리먼의 3회 투런포, 오타니 쇼헤이의 시즌 3호 홈런이 이어졌다. 여기에 돌턴 러싱이 7·8회 연타석 홈런을 포함해 4안타 3득점으로 힘을 보태며 14-2 완승을 이끌었다.

한편 샌프란시스코 자이언츠의 이정후는 필라델피아전에서 4타수 1안타를 기록하며 2경기 만에 안타를 재개했다. 시즌 타율은 0.162로 여전히 낮은 수준이다.



사진= AP

이정후는 2회 뜬공, 3회 병살타, 5회 유격수 땅볼로 물러났으나 8회 마지막 타석에서 중전 안타를 기록했다. 다만 후속타 불발로 득점에는 실패했다. 샌프란시스코는 4-6으로 패하며 4연패에 빠졌다.