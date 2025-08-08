

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 프로야구 삼성 라이온즈의 에이스 아리엘 후라도(29)가 부상으로 수술대에 오른 안우진을 향해 진심 어린 응원의 메시지를 전했다.

후라도는 지난 7일 SSG랜더스와의 원정 경기에서 시즌 10승을 거둔 뒤, 자신의 소셜미디어에 안우진과 함께 찍은 사진을 올리며 특별한 메시지를 남겼다.

후라도는 "오늘의 승리는 널 위한 거야. 부상 소식을 듣고 마음이 아팠다. 연락이 닿지 않아 힘들었지만, 네가 이 어려움을 반드시 극복할 것이라 믿는다"고 전했다. 이어 "도움이 필요하면 언제든 달려갈게"라며 든든한 우정을 드러냈다.

또한, "네가 꿈꾸던 메이저리그(MLB) 진출도 충분히 가능하다. 강하게 버티며 회복에 집중하라"고 격려했다. 그는 "넌 한국 최고의 투수야"라며 안우진에게 용기를 북돋았다.

후라도와 안우진은 2023년부터 2024년까지 키움 히어로즈에서 한솥밥을 먹으며 끈끈한 우정을 쌓았다. 안우진은 후라도에게 MLB 생활에 대해 자주 물었고, 두 선수는 서로에게 큰 힘이 되어줬다.

후라도는 올 시즌 삼성으로 이적해 22경기에서 완봉승 두 차례를 포함, 10승 8패 평균자책점 2.64의 뛰어난 성적을 기록 중이다.

한편, 사회복무요원으로 복무 중인 안우진은 최근 키움 2군 훈련 도중 오른쪽 어깨를 다쳐 수술을 받았다. 후라도의 진심 어린 응원은 안우진에게 큰 힘이 될 전망이다.