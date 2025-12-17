TSN KOREA 임재현 기자 | 여자 프로배구 정관장에 입단한 몽골 국적 공격수 인쿠시가 V리그 데뷔를 눈앞에 두고 있다.

정관장은 17일 인쿠시가 국제배구연맹(FIVB)으로부터 국제이적동의서(ITC) 발급을 완료했다고 밝혔다.

앞서 예술흥행(E6) 비자를 발급받은 인쿠시는 18일 한국배구연맹에 선수 등록을 마치면 공식 출전이 가능하다.

지난 16일 귀국해 팀에 합류한 인쿠시는 19일 대전 충무체육관에서 열리는 GS칼텍스와의 홈경기 출전을 준비 중이다.

인쿠시는 아시아 쿼터 선수 위파위 시통의 부상 공백을 메우기 위해 대체 선수로 입단했다.



인쿠시는 이선우와 박혜민, 곽선옥 등이 번갈아 나서는 아웃사이드 히터 포지션에서 새로운 공격 카드로 기대를 모은다.

고희진 정관장 감독은 “훈련 시간이 충분하지 않아 몸 상태를 봐야 한다. 공격적인 면을 기대하고 있다”며 “본인도 부족함을 인식하고 있어 더 철저하게 준비해야 한다"”고 밝혔다.



한편, 몽골 국적 인쿠시는 김연경이 감독으로 출연한 배구 예능 프로그램 '신인 감독 김연경'을 통해 대중적 인지도를 쌓았다.