TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 포항 스틸러스가 기성용 영입 이후 눈에 띄는 변화를 보여주고 있다. 지난 10일 포항 스틸야드에서 열린 K리그1 25라운드 광주FC와의 경기에서 포항은 1-0 승리를 거두며 다시 한 번 상승세를 이어갔다. FC서울에서 입지를 잃었던 기성용이 포항에 합류한 뒤 치른 네 번째 정규리그 경기에서, 그의 존재감은 그라운드 안팎에서 점차 두드러지고 있다.

기성용은 세계적인 패스 능력을 갖췄지만, 나이가 들면서 기동성 저하로 부담이 될 수 있다는 우려도 있었다. 실제로 합류 직후 포항이 연패를 겪으며 감독의 선택에 의문이 제기되기도 했다. 하지만 이후 대구FC전과 광주전에서 연이어 1-0 승리를 거두며, 기성용의 역할이 팀에 긍정적인 영향을 주고 있음을 증명했다.

특히 박태하 감독은 기성용과 오베르단이라는 스타일이 다른 두 중앙 미드필더를 함께 기용해 중원의 안정감을 높였다. 기성용이 한 발 뒤에서 정확한 패스로 공격을 조율하면, 상대 미드필더들이 그를 견제하는 사이 오베르단에게 더 많은 공간이 생긴다. 활동량이 많은 오베르단은 수비와 공격 모두에서 존재감을 발휘하며, 리그 최고의 박스 투 박스 미드필더로 자리 잡았다.

또한 기성용은 그라운드 밖에서도 어린 선수들에게 긍정적인 영향을 미치고 있다. 포항 유스 출신의 공격수 홍윤상은 기성용의 조언을 받아 경기력과 자신감이 크게 향상됐다. 시즌 전반기에는 공격포인트가 없었던 홍윤상은, 기성용이 합류한 이후 3골 1도움을 기록하며 맹활약 중이다. 광주전에서는 왼발 감아차기로 결승골을 터뜨리며 자신의 성장세를 입증했다.

홍윤상은 "성용이 형이 오고 나서 내 축구력이 확실히 올라간 느낌이다. 정말 많이 배우고 있다"고 소감을 밝혔다. 원래 여름 이적을 고민하던 그는 기성용의 합류로 포항에 남기로 마음을 돌렸고, 이는 팀에도 큰 힘이 되고 있다.

경험 많은 베테랑의 합류가 포항의 젊은 선수들과 중원에 새로운 활력을 불어넣으며, 팀 전체가 한 단계 도약하고 있다.