

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 인기 웹툰 '나 혼자만 레벨업'(나혼렙)이 특별한 사회공헌 프로젝트에 동참한다. 카카오엔터테인먼트는 비정부기구 월드비전이 다음달 5일부터 30일까지 진행하는 '글로벌 6K 버추얼 런'에 '나혼렙' 지식재산권(IP)이 공식 협업 파트너로 참여한다고 밝혔다.

'글로벌 6K 버추얼 런'은 기존의 마라톤과 달리, 참가자가 시간과 장소에 구애받지 않고 자유롭게 6km를 달릴 수 있는 가상(버추얼) 행사다. 참가자는 러닝 전용 애플리케이션에 달리기 기록을 입력하고, 이를 사회관계망서비스(SNS)에 인증하면 참여가 완료된다.

이번 행사의 참가비는 케냐와 잠비아의 식수 위생 개선 사업에 사용된다. 완주한 참가자에게는 '나혼렙' 일러스트가 담긴 메달과 스포츠 수건, 봉제 인형, 참가 확인증 등 특별한 굿즈가 제공될 예정이다.

웹툰과 마라톤이 만나 더욱 특별해진 이번 사회공헌 프로젝트가 많은 이들의 관심을 모으고 있다.