2025.08.11 (월)

  • 흐림동두천 29.3℃
  • 흐림강릉 30.6℃
  • 흐림서울 32.3℃
  • 구름많음대전 30.7℃
  • 구름조금대구 32.7℃
  • 구름많음울산 30.7℃
  • 구름조금광주 31.8℃
  • 맑음부산 32.0℃
  • 구름조금고창 32.7℃
  • 구름조금제주 31.6℃
  • 흐림강화 30.0℃
  • 흐림보은 29.2℃
  • 구름많음금산 31.4℃
  • 구름조금강진군 31.5℃
  • 맑음경주시 32.0℃
  • 맑음거제 31.0℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

그외 스포츠

웹툰 '나혼렙', 가상 마라톤으로 선한 영향력 전파

나 혼자만 레벨업, 월드비전과 손잡고 사회공헌 캠페인 참여
참가자에게 특별 굿즈 제공, 케냐·잠비아 식수 개선 지원


TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 인기 웹툰 '나 혼자만 레벨업'(나혼렙)이 특별한 사회공헌 프로젝트에 동참한다. 카카오엔터테인먼트는 비정부기구 월드비전이 다음달 5일부터 30일까지 진행하는 '글로벌 6K 버추얼 런'에 '나혼렙' 지식재산권(IP)이 공식 협업 파트너로 참여한다고 밝혔다.

'글로벌 6K 버추얼 런'은 기존의 마라톤과 달리, 참가자가 시간과 장소에 구애받지 않고 자유롭게 6km를 달릴 수 있는 가상(버추얼) 행사다. 참가자는 러닝 전용 애플리케이션에 달리기 기록을 입력하고, 이를 사회관계망서비스(SNS)에 인증하면 참여가 완료된다.

이번 행사의 참가비는 케냐와 잠비아의 식수 위생 개선 사업에 사용된다. 완주한 참가자에게는 '나혼렙' 일러스트가 담긴 메달과 스포츠 수건, 봉제 인형, 참가 확인증 등 특별한 굿즈가 제공될 예정이다.

웹툰과 마라톤이 만나 더욱 특별해진 이번 사회공헌 프로젝트가 많은 이들의 관심을 모으고 있다.

김도연 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기

실시간 뉴스

더보기

2025-08-11_MON