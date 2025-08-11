TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 프로야구 LG 트윈스가 새롭게 영입한 외국인 투수 앤더스 톨허스트(25)가 오는 12일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 kt wiz와의 원정 경기를 통해 한국 무대 데뷔전을 치른다. 톨허스트는 최근 엘리에이저 에르난데스와 결별한 뒤 LG가 선발진 보강을 위해 영입한 투수로, 9일 KBO 선수 등록을 마치자마자 1군 경기에 바로 투입된다.

염경엽 LG 감독은 "미국에서 선발로 활약했던 투수라 투구 수를 늘릴 필요가 없다"며 "불펜 피칭에서 몸 상태도 좋아 곧바로 1군에 투입한다"고 밝혔다. 미국 국적의 톨허스트는 2019년 메이저리그 드래프트 23라운드에서 토론토 블루제이스에 지명됐으며, 빅리그 경험은 없지만 마이너리그에서 통산 92경기 15승 10패, 평균자책점 4.38을 기록했다. 올 시즌에는 18경기 중 16경기에 선발 등판해 4승 5패, 평균자책점 4.65를 기록했다.

톨허스트는 평균 시속 151.4km의 강속구와 슬라이더, 체인지업, 커브 등 다양한 구종을 구사한다. 특히 LG는 그의 최고 시속 154km에 달하는 직구가 KBO리그에서 경쟁력이 있을 것으로 기대하고 있다. 염 감독은 "체인지업과 커브도 KBO 환경에서 더욱 위력을 발휘할 것"이라고 평가했다.

한편, 기존 외국인 투수 에르난데스는 4승 4패, 평균자책점 4.23의 성적을 남기고 방출됐다. 올 시즌 우승을 노리는 LG는 더 강력한 선발 투수를 원했고, 톨허스트가 선두 경쟁의 핵심 변수가 될지 주목된다.