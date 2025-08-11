TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 오는 9월 열리는 2025 한국배구연맹(KOVO)컵 대회에서 각 팀의 외국인 선수들이 대거 출전할 전망이다. KOVO는 11일 서울 마포구 연맹 사무실에서 열린 실무위원회 회의에서 외국인 선수의 출전을 구단 자율에 맡기기로 결정했다.

그동안 프로배구 컵대회는 주로 7월과 8월에 열려 외국인 선수의 참가가 어려웠지만, 지난해 9월 대회부터 출전이 가능해지면서 흥미를 더했다. 올해는 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회 일정과 맞물려 ITC(국제이적동의서) 발급이 쉽지 않은 상황이지만, 연맹은 일본과 동남아 리그처럼 별도의 ITC 없이 외국인 선수의 출전을 허용하기로 했다.

KOVO 관계자는 "남자 국가대표 선수들이 국제대회 참가로 컵대회 출전이 어려운 만큼, 외국인 선수와 아시아 쿼터 선수들이 경기 수준을 높여줄 것"이라며 "팬들에게 더 많은 볼거리를 제공하기 위해 출전을 자율에 맡겼다"고 설명했다.

올해 프로배구 컵대회는 전남 여수 진남체육관에서 9월 13일부터 20일까지 남자부, 21일부터 28일까지 여자부 경기가 펼쳐질 예정이다. 외국인 선수들의 합류로 한층 치열해진 승부가 기대된다.