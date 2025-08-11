2025.08.11 (월)

  • 흐림동두천 29.3℃
  • 흐림강릉 30.6℃
  • 흐림서울 32.3℃
  • 구름많음대전 30.7℃
  • 구름조금대구 32.7℃
  • 구름많음울산 30.7℃
  • 구름조금광주 31.8℃
  • 맑음부산 32.0℃
  • 구름조금고창 32.7℃
  • 구름조금제주 31.6℃
  • 흐림강화 30.0℃
  • 흐림보은 29.2℃
  • 구름많음금산 31.4℃
  • 구름조금강진군 31.5℃
  • 맑음경주시 32.0℃
  • 맑음거제 31.0℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

종합스포츠

국내 루지 국제심판 27명 탄생…국제대회 준비 박차

국내 첫 루지 국제심판 대거 배출
평창서 아시아선수권 앞두고 심판 역량 강화

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 대한루지경기연맹이 지난달 25일부터 이틀간 서울올림픽파크텔에서 2025 루지 국제심판 강습회를 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 강습회에는 총 31명이 참가해, 이 중 27명이 국제루지연맹(FIL) 국제심판 자격을 취득하는 성과를 거뒀다.

올해 2월, 평창 올림픽슬라이딩센터에서 아시아 최초로 루지 월드컵이 열린 데 이어 앞으로도 다양한 국제대회가 국내에서 개최될 예정이다. 이에 따라 루지연맹은 국제심판 인력풀을 꾸준히 확충하며 국내 루지의 국제 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

또한 루지연맹은 FIL, 강원도, 평창군, 2018평창기념재단과 협력해 평창 올림픽슬라이딩센터에 더 많은 국제대회를 유치하기 위해 노력 중이다. 새롭게 자격을 취득한 국제심판들은 오는 11월 평창에서 열릴 제11회 아시아선수권에서 처음으로 국제대회 심판 경험을 쌓게 된다.

임순길 루지연맹 회장은 "2년마다 업데이트되는 국제규정에 맞춰, 큰 변화가 있을 때마다 심판위원회와 협력해 수시로 강습회를 개최하고 있다"고 밝혔다.

이준서 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기

실시간 뉴스

더보기

2025-08-11_MON