TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 대한루지경기연맹이 지난달 25일부터 이틀간 서울올림픽파크텔에서 2025 루지 국제심판 강습회를 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 강습회에는 총 31명이 참가해, 이 중 27명이 국제루지연맹(FIL) 국제심판 자격을 취득하는 성과를 거뒀다.

올해 2월, 평창 올림픽슬라이딩센터에서 아시아 최초로 루지 월드컵이 열린 데 이어 앞으로도 다양한 국제대회가 국내에서 개최될 예정이다. 이에 따라 루지연맹은 국제심판 인력풀을 꾸준히 확충하며 국내 루지의 국제 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

또한 루지연맹은 FIL, 강원도, 평창군, 2018평창기념재단과 협력해 평창 올림픽슬라이딩센터에 더 많은 국제대회를 유치하기 위해 노력 중이다. 새롭게 자격을 취득한 국제심판들은 오는 11월 평창에서 열릴 제11회 아시아선수권에서 처음으로 국제대회 심판 경험을 쌓게 된다.

임순길 루지연맹 회장은 "2년마다 업데이트되는 국제규정에 맞춰, 큰 변화가 있을 때마다 심판위원회와 협력해 수시로 강습회를 개최하고 있다"고 밝혔다.