TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 한국 21세 이하(U-21) 여자 배구 대표팀이 2025 국제배구연맹(FIVB) U-21 세계선수권대회 B조 예선에서 극적인 반전을 이뤄냈다. 초반 2패의 아쉬움을 딛고, 크로아티아와 도미니카공화국을 연달아 꺾으며 16강 진출을 확정지었다.

11일 인도네시아 수라바야에서 열린 조별리그 4차전에서 한국은 도미니카공화국을 세트 스코어 3-0(25-12, 25-20, 25-15)으로 완파했다. 앞서 미국(1-3), 중국(0-3)에 연패했던 한국은 크로아티아전 3-2 승리에 이어 도미니카공화국까지 제압하며 중간 성적 2승 2패를 기록했다.

이번 대회에는 총 24개 팀이 참가해 6개 팀씩 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고 있다. 각 조 상위 4개 팀이 16강에 오르는 가운데, 한국은 남은 멕시코와의 마지막 경기를 앞두고 이미 16강 진출을 확정했다.

특히 이날 경기에서는 아웃사이드 히터 이주아가 15점, 아포짓 스파이커 신은지가 13점, 미들 블로커 김세빈이 12점으로 고른 활약을 펼치며 팀의 완승을 이끌었다.