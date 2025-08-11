2025.08.12 (화)

  • 흐림동두천 29.3℃
  • 흐림강릉 30.6℃
  • 흐림서울 32.3℃
  • 구름많음대전 30.7℃
  • 구름조금대구 32.7℃
  • 구름많음울산 30.7℃
  • 구름조금광주 31.8℃
  • 맑음부산 32.0℃
  • 구름조금고창 32.7℃
  • 구름조금제주 31.6℃
  • 흐림강화 30.0℃
  • 흐림보은 29.2℃
  • 구름많음금산 31.4℃
  • 구름조금강진군 31.5℃
  • 맑음경주시 32.0℃
  • 맑음거제 31.0℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

종합스포츠

U-21 여자배구 대표팀, 도미니카공화국 완파하며 세계선수권 16강 진출 쾌거

한국, 연이은 승리로 조별리그 16강 진출 확정
이주아·신은지·김세빈, 고른 활약으로 완승 견인

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 한국 21세 이하(U-21) 여자 배구 대표팀이 2025 국제배구연맹(FIVB) U-21 세계선수권대회 B조 예선에서 극적인 반전을 이뤄냈다. 초반 2패의 아쉬움을 딛고, 크로아티아와 도미니카공화국을 연달아 꺾으며 16강 진출을 확정지었다.

11일 인도네시아 수라바야에서 열린 조별리그 4차전에서 한국은 도미니카공화국을 세트 스코어 3-0(25-12, 25-20, 25-15)으로 완파했다. 앞서 미국(1-3), 중국(0-3)에 연패했던 한국은 크로아티아전 3-2 승리에 이어 도미니카공화국까지 제압하며 중간 성적 2승 2패를 기록했다.

이번 대회에는 총 24개 팀이 참가해 6개 팀씩 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고 있다. 각 조 상위 4개 팀이 16강에 오르는 가운데, 한국은 남은 멕시코와의 마지막 경기를 앞두고 이미 16강 진출을 확정했다.

특히 이날 경기에서는 아웃사이드 히터 이주아가 15점, 아포짓 스파이커 신은지가 13점, 미들 블로커 김세빈이 12점으로 고른 활약을 펼치며 팀의 완승을 이끌었다.

김도연 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기

실시간 뉴스

더보기

2025-08-11_MON