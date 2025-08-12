TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 한국 여자배구 대표팀의 페르난도 모랄레스 감독이 아르헨티나전 패배에도 불구하고 다가오는 한일전 승리에 대한 강한 의지를 드러냈다. 12일 진주체육관에서 열린 2025 코리아인비테이셔널 국제여자배구대회 개막전에서 한국은 아르헨티나에 1-3으로 패했다. 그러나 모랄레스 감독은 "일본과는 모든 스포츠에서 앙숙 관계임을 잘 알고 있다. 우리 선수들도 반드시 이기고 싶어 한다"며 "한일전에서 꼭 승리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한국은 13일 프랑스, 15일 스웨덴과의 경기를 치른 뒤, 광복절 다음 날인 16일 일본과 네 번째 경기를 갖는다. 일본은 이번 대회에 주축 선수들이 일부 빠진 1.5군으로 참가했지만, 프랑스와의 개막전에서 3-1로 승리하며 저력을 보였다. 모랄레스 감독은 올해 VNL에서 일본에 0-3으로 완패한 아쉬움을 안고, 이번 대회에서 설욕을 다짐했다.

아르헨티나와의 경기에서는 3세트 듀스 접전을 27-25로 따냈지만, 전체 세트 스코어 1-3으로 패해 아쉬움을 남겼다. 모랄레스 감독은 "홈경기라 선수들이 부담을 느꼈던 것 같다"며 "20점 이후 결정력에서 흔들렸던 부분을 개선하면 충분히 이길 수 있다"고 평가했다.

이날 한국 선수 중 가장 많은 18점을 기록한 문지윤(흥국생명)에 대해서는 "아포짓 스파이커로 소속팀에서 많이 뛰지 못해 아쉽지만, 대표팀에서 여름을 보내며 성장했다"고 칭찬했다. 이어 13일 맞붙을 프랑스전에 대해 "상대의 준비에 신경 쓰지 않고, 좋은 결과를 위해 최선을 다하겠다"고 각오를 전했다.