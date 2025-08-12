TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국 여자배구 대표팀의 주장 강소휘(한국도로공사)가 아르헨티나와의 2025 코리아인비테이셔널 진주 국제여자배구대회 첫 경기에서 1득점에 그치며 아쉬운 모습을 보였다. 강소휘는 경기 후 "수비는 괜찮았지만 공격은 마이너스였다"며 자신의 경기력에 냉정한 평가를 내렸다. 그는 "내일부터는 리듬을 되찾아야 할 것 같다"고 각오를 다졌다.

이날 한국 대표팀은 아르헨티나에 세트 점수 1-3으로 패했다. 강소휘는 육서영(IBK기업은행)과 함께 아웃사이드 히터로 선발 출전했지만, 공격 기회를 살리지 못했고, 4세트에는 코트에 나서지 않았다. 반면, 아포짓 스파이커 문지윤(흥국생명)은 18득점으로 팀 내 최다 득점을 기록하며 활약했고, 육서영도 10득점으로 힘을 보탰다.

강소휘는 "수비는 좋아졌지만 연결과 공격력이 부족했다"고 털어놓으며, 팀 동료 문지윤에 대해서는 "문지윤 선수가 잘해줘서 4세트까지 갈 수 있었다"고 칭찬을 아끼지 않았다. 이어 "문지윤 선수가 배구를 늦게 시작했지만 기본기가 점점 좋아지고 있고, 다양한 공격을 시도하고 있다"고 덧붙였다.

강소휘는 내년부터 VNL(발리볼네이션스리그)에 출전하지 못하는 만큼, 아시아 팀과의 대결이 많아질 것이라고 전망했다. 그는 "이번 대회에서 유럽 팀과의 소중한 경기를 통해 우리만의 경기력을 찾아가겠다"며 "좋은 결과를 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다.