TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 한국 여자배구 대표팀이 프랑스와의 경기에서 풀세트 접전을 펼치며 한층 성장한 모습을 보여줬다. 13일 열린 2025 코리아인비테이셔널 진주 국제여자배구대회 2차전에서 대표팀은 세트 스코어 2-3으로 아쉽게 패했지만, 첫 세트를 8-25로 크게 내준 뒤에도 포기하지 않고 경기를 5세트까지 끌고 갔다.

모랄레스 감독은 "1세트를 8-25로 지고 나서 압박감을 이기는 게 어려웠지만, 어제와는 다른 모습을 보여줬다"며 선수들의 투지를 높이 평가했다. 이어 "팬들의 지속적인 응원이 큰 힘이 됐다"고 덧붙였다.

대표팀은 2세트를 따내며 반전의 기회를 만들었고, 1-2로 뒤진 상황에서도 4세트를 25-23으로 잡아내며 승부를 마지막 세트까지 몰고 갔다. 전날 아르헨티나전에서 1-3으로 패했던 것과 달리, 이번 경기에서는 한층 끈질긴 승부를 펼쳤다.

모랄레스 감독은 선수들에게 "경기가 끝나고 나서도 '1세트를 그렇게 하고도 2∼5세트 반등할 수 있다면 1세트부터 잘 출발하자'고 했다"며 더욱 분발해줄 것을 주문했다. 또한, 미들블로커 라인업에 변화를 주며 박은진과 이주아를 기용한 배경에 대해 "선수층이 넓은 편이어서 박은진을 테스트해보고 싶었다"고 설명했다.

대표팀은 14일 오전에는 휴식을 취하지만, 웨이트 트레이닝을 포함한 훈련도 병행할 계획이다. 세터 김다인에 대해선 "대표팀의 주전 세터로서, VNL과 다른 시스템에 적응하는 과정에 있다"고 전했다.